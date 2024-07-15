恐怖瞬間畫面曝！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓慘死

▲迴轉車上記錄器拍下事故瞬間。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT



桃園市龜山區忠義路一段14日發生重大車禍，1輛多元計程車為閃避迴轉轎車，先衝撞分隔島再輾壓對向2輛轎車，事故造成被撞62歲傅姓駕駛死亡，另有5人輕傷。

▲多元計程車閃避迴轉車，衝到對向車道。（圖／翻攝畫面）



據悉，37歲王姓多元計程車司機，為閃避由慢車道切入快車道，準備迴轉的27歲阮姓男子車輛，衝上分隔島再壓過傅姓男子駕駛車輛，翻轉270度後再砸中陳姓女子駕駛車輛，最後王男車輛落地側翻傾倒，現場留下大量汽車碎片。

▲傅男被救出時已失去生命跡象。（圖／翻攝畫面）

消防獲報派出2車16人搶救，傅男車輛全車嚴重變形凹陷，消防隊員動用破壞工具救出傅男時，發現對方已失去生命跡象；陳女車輛引擎蓋則被撞成V字型，前擋玻璃及車頂也變形。

▲白車引擎蓋被撞壓成V字型。（圖／翻攝畫面）

傅男送醫後宣告不治，其餘輕傷傷者分別為73歲陳女，有頭部疼痛、43歲吳女，臉部挫傷、36歲王男，背部疼痛、20歲陳女，下巴撕裂與牙齒斷裂、15歲陳女，四肢疼痛。5名傷者送醫後均無大礙。

龜山分局表示，現場駕駛人酒測值均為0，已報請桃園地方檢察署相驗死因，全案依過失致死罪嫌將阮姓及王姓駕駛送辦。警方呼籲駕駛遵守交通規則，迴轉應先駛入內車道再行進，切勿因違規造成其他用路人安全受到影響。詳細事故原因仍待進一步釐清。

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