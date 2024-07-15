82歲翁倒乾涸溪床125hrs奇蹟獲救　唯一水源是「老天爺下的」

記者許權毅／台中報導

台中市一名82歲劉姓阿公4日突然駕車離家、失聯多日。警方調閱監視器後，發現老翁曾在5日走到烏日區高鐵橋下，10日上午11時許終於找到失聯阿公，但他相當虛弱，趕緊將人送醫搶命，所幸無生命危險。經換算，該名阿公失聯5天多、125小時，卻沒帶水源或是食物，平安獲救堪稱奇蹟。專案小組則研判，唯一水源可能是雨水或溪水。

▲台中一名80多歲阿公失聯5天多，被發現倒臥河床，奇蹟存活。（圖／記者許權毅翻攝）



第六警分局說，該案家屬在4日晚間發現阿公離家，8日向西屯所報案，稱阿公已經外出多日不知去向，並且尋找許久都無所獲，擔心阿公的安全，才向警方求助。警方受理失蹤人口後通報協尋，並且成立專案小組調閱監視器，發現阿公所駕車輛往烏日區前進。

▲▼阿公4日晚間離家，5日上午從車裡走往一旁高鐵橋下。（圖／記者許權毅翻攝）



經專案小組調查，在烏日區中山路與新興路上發現阿公的車輛，但劉姓阿公不在車上，警方不放棄，又再度擴大調閱監視器，果然發現阿公在5日6時許徒步往烏日區高鐵橋下附近走去，也有公車的監視器拍下阿公身影。

10日11時許，警方前往阿公最後現身地搜索，果然發現阿公倒臥在筏子溪河床邊，樣子看上去相當虛弱，衣著單薄，警方趕緊給與水，並且通報救護人員到場，所幸經送醫搶救，阿公無生命危險、平安獲救。

經推算，阿公從5日6時許就前往出現在高鐵橋附近，被尋獲日為10日11時許，總計時間長達5天多、125小時，若無水源，以80多歲高齡者在如此炎熱天氣下度過，恐怕早就脫水喪命，但阿公無法說明原因、過程，相當離奇。

專案小組則說，阿公被發現的地方確實無水源、食物殘渣，研判唯一可能性是事發期間有下過大雨，阿公的水源可能是溪水或是雨水，才得以保命。否則一般人1到3日沒有飲水，恐怕早已經失去生命跡象。