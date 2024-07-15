　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

82歲翁倒乾涸溪床125hrs奇蹟獲救　唯一水源是「老天爺下的」

記者許權毅／台中報導

台中市一名82歲劉姓阿公4日突然駕車離家、失聯多日。警方調閱監視器後，發現老翁曾在5日走到烏日區高鐵橋下，10日上午11時許終於找到失聯阿公，但他相當虛弱，趕緊將人送醫搶命，所幸無生命危險。經換算，該名阿公失聯5天多、125小時，卻沒帶水源或是食物，平安獲救堪稱奇蹟。專案小組則研判，唯一水源可能是雨水或溪水。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名80多歲阿公失聯5天多，被發現倒臥河床，奇蹟存活。（圖／記者許權毅翻攝）

第六警分局說，該案家屬在4日晚間發現阿公離家，8日向西屯所報案，稱阿公已經外出多日不知去向，並且尋找許久都無所獲，擔心阿公的安全，才向警方求助。警方受理失蹤人口後通報協尋，並且成立專案小組調閱監視器，發現阿公所駕車輛往烏日區前進。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼阿公4日晚間離家，5日上午從車裡走往一旁高鐵橋下。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

經專案小組調查，在烏日區中山路與新興路上發現阿公的車輛，但劉姓阿公不在車上，警方不放棄，又再度擴大調閱監視器，果然發現阿公在5日6時許徒步往烏日區高鐵橋下附近走去，也有公車的監視器拍下阿公身影。

10日11時許，警方前往阿公最後現身地搜索，果然發現阿公倒臥在筏子溪河床邊，樣子看上去相當虛弱，衣著單薄，警方趕緊給與水，並且通報救護人員到場，所幸經送醫搶救，阿公無生命危險、平安獲救。

經推算，阿公從5日6時許就前往出現在高鐵橋附近，被尋獲日為10日11時許，總計時間長達5天多、125小時，若無水源，以80多歲高齡者在如此炎熱天氣下度過，恐怕早就脫水喪命，但阿公無法說明原因、過程，相當離奇。

專案小組則說，阿公被發現的地方確實無水源、食物殘渣，研判唯一可能性是事發期間有下過大雨，阿公的水源可能是溪水或是雨水，才得以保命。否則一般人1到3日沒有飲水，恐怕早已經失去生命跡象。

ET快訊
勞基法修正案三讀！勞工65歲強制退休解禁　可經勞雇雙方協商延
川普遇槍擊首度受訪　親曝躲過暗殺死劫、振臂高呼原因
快訊／富邦勇士宣布曾祥鈞離隊
殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」　她一查資料矇了：可能會被砲
三重警妻PO「郵局帳號」惹議　社會局回應了
家人面突跳車！29歲女國道遭輾斃　媽媽崩潰跪地
基隆警值班台遭撞亡「未達因公殉職」　撫恤金差726萬
柏油路高溫逾50度！6歲女童光腳走慘起水泡　2周內恐難下地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全台多起槍擊心驚！花蓮警掃黑肅槍總動員　擴大臨檢打擊犯罪

快訊／高雄2小貨車路口對決！他闖紅燈「90度側翻」3人送醫

北市地下道撞死單親爸！無照酒駕男賠450萬　獲輕判5年半定讞

3級毒品變2級！害他白坐89天冤獄「國賠26萬」　高醫：無誤判

屏東8旬翁暗夜開小貨車還逆向　見警催油門...撞分隔島翻車不治

離譜轎車「綠園道當車道」一路狂開　闖禍駕駛慘了！警要開罰

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

帶柯基吃胡椒蝦...比特犬突衝出狂咬人狗　飼主被求償164萬

毒錢包案認了有疏失！司機員服務18年　北捷：沒有外傳嗜睡情況

「北捷毒錢包」案發第12天…處理時序曝光！警喊：需要偵辦期程

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

全台多起槍擊心驚！花蓮警掃黑肅槍總動員　擴大臨檢打擊犯罪

快訊／高雄2小貨車路口對決！他闖紅燈「90度側翻」3人送醫

北市地下道撞死單親爸！無照酒駕男賠450萬　獲輕判5年半定讞

3級毒品變2級！害他白坐89天冤獄「國賠26萬」　高醫：無誤判

屏東8旬翁暗夜開小貨車還逆向　見警催油門...撞分隔島翻車不治

離譜轎車「綠園道當車道」一路狂開　闖禍駕駛慘了！警要開罰

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

帶柯基吃胡椒蝦...比特犬突衝出狂咬人狗　飼主被求償164萬

毒錢包案認了有疏失！司機員服務18年　北捷：沒有外傳嗜睡情況

「北捷毒錢包」案發第12天…處理時序曝光！警喊：需要偵辦期程

全台多起槍擊心驚！花蓮警掃黑肅槍總動員　擴大臨檢打擊犯罪

花蓮「紅面鴨FUN暑假」開幕　300台無人機搭配煙火秀慶祝狂歡

台灣「Nissan休旅Ariya」配備曝光！入手將比特斯拉Model Y更便宜

竹北爆怪男拿「棒棒糖」公園拐童：我是你爸媽朋友！特徵曝光

勞基法修正案三讀！勞工65歲強制退休解禁　可經勞雇雙方協商延後

川普遇槍擊首度受訪　親曝躲過暗殺死劫、振臂高呼原因

夫妻拍到「槍手趴屋頂」瞄準川普　下秒連開多槍：警察看不到他

快訊／高雄2小貨車路口對決！他闖紅燈「90度側翻」3人送醫

富邦勇士宣布曾祥鈞離隊　前年度進步獎得主前進日本職籃

富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱　韓國起亞虎啦啦隊韓風應援

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

社會熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

新竹6歲女童光腳走柏油路「燙出水泡」　社會處安置

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

顏清標戴斗笠騎重機挨罵！試騎250萬神車：比較少騎了

21歲的他因高醫坐89天冤獄　國賠金額曝

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

男大生帶女友宿舍壞壞！59秒激戰片遭偷拍外流

北捷休息室找到毒品　捷運公司回應了

更多熱門

相關新聞

獨／盲租金店面酒醒問用途　神秘承租人身份曝

獨／盲租金店面酒醒問用途　神秘承租人身份曝

喝醉酒的代價到底是福還是禍？有一位民眾拍下一棟位在台中七期的房子，上頭掛上紅布表示「我跟兄弟喝醉了，不小心租下這裡」，還請大家推薦一下要做什麼好？民眾把照片po到網路，立刻引發討論，有人建議當寵物咖啡館，而另外也有人說當酒吧，《東森新媒體ETtoday》也獨家找到這間承租人，揭開租屋用途的真相。

23台哈雷+肌肉車淨車　身價飆4千萬

23台哈雷+肌肉車淨車　身價飆4千萬

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

南投搜救隊頂大雨泥濘救出受傷山友

南投搜救隊頂大雨泥濘救出受傷山友

男「戰酒店」 欠160萬逃3年　債主氣炸設局押人

男「戰酒店」 欠160萬逃3年　債主氣炸設局押人

關鍵字：

台中失聯阿公河床筏子溪獲救影音

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

暗殺川普槍手曾想加射擊俱樂部　技術差遭拒

孫安佐「研發鋼鐵防彈背心」：想合作國防部！

愛吃辣＋喝酒！他KTV「高音突唱不上去」　半年後過世了

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

本周可能有颱風！　預估路徑曝

病毒大爆發！　全家都中鏢

更多

最夯影音

更多

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面