北門南鯤鯓廟會活動爆衝突！陣頭推擠變追打　南警回應了

記者林東良／台南報導

網路社群瘋傳一起宮廟打群架影片，畫面中是台南北門區南鯤鯓代天府廟會活動中，有宮廟陣頭打架，網友還打趣PＯ文說：「打給神明看」；台南市警學甲分局表示，已掌握犯嫌身分，將追查到案說明，依法偵辦。

▲網路社群瘋傳一起台南北門區南鯤鯓代天府廟會活動中，有宮廟陣頭打架。（圖／翻攝自黑色豪門企業，下同）

台南市學甲分局於7月14日接獲北門區南鯤鯓代天府發生進香團打架事件，經警方初步追查，本案係高雄地區宮廟陣頭參與人員進出廟時，與其他宮廟陣頭人員推擠，進而發生口角衝突，而有出手毆打及追打情形。

▲台南市警學甲分局北門分駐所所長顏毓陞指出，已掌握犯嫌身分，將追查到案說明，依法偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警學甲分局北門分駐所所長顏毓陞指出，該宮廟進香活動警方期前已建立活動人員及轎班成員身分資料並進行約制，案發後隨即掌握引發衝突之宮廟及相關人員相關資料，目前已查出動手者的身分，將陸續查緝到案說明，後續朝刑法傷害、妨害自由、妨害秩序等罪嫌偵辦。

學甲分局在此呼籲，台南市擁有豐富宮廟文化歷史，宮廟進香、遶境活動為祈求國泰民安、風調雨順之本意，參加民眾、宮廟陣頭人員應共同秉持「優質宮廟活動」之立場，並以理性非暴力方式解決糾紛，避免衝突事件發生。

台南市環保局稽查科長張仕音（上圖）指出，針對民眾拍下影片，確可見到已造成明顯空氣污染，後續將依影片查明行為人或如可認定廟會活動產生粒狀污染物者，依空污法第32條開罰，可處10萬元以下罰鍰。