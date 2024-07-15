冰炫風買1送1、雞塊免費送！麥當勞最新「6大優惠券」本周限定吃

▲麥當勞全球版APP最新6大優惠券快收。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉趕快收！人氣速食品牌「麥當勞」APP最新限時優惠開吃了，這周祭出「6大優惠券」，不僅有OREO冰炫風買1送1，還有4塊麥克雞塊、薯餅免費送等好康，即日起限時7天開跑。

麥當勞即日起於全球版APP祭出最新6大優惠券，有「單點OREO冰炫風買1送1」，使用期限至7月17日；以及早餐限定「單點豬肉滿福堡送薯餅」、「買超值全餐送蛋捲冰淇淋」，使用期限至7月21日；而「買超值全餐送4塊麥克雞塊」使用期限為7月19日起至7月21日。

加碼領99元超省晚餐券，至7月19日前每日晚上5時至9時有「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲漢堡王最新7月限定優惠券來了。

另，漢堡王即日起至7月31日也祭出最新限時優惠券，一共有5大系列好康，其中必搶「8大夯品買1送1」，包括4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、香濃起士脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡及大杯飲料通通可享買1送1優惠。

還有「1+1$69」銅板優惠，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯擇1搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，只要69元就能吃到；以及藏在「小資滿足餐」中的1款套餐也是超殺必吃，「西部小華堡+4塊雞塊+中飲」特價只要99元。

還有4款銅板下午茶、9款小資滿足餐及6款雙人激省餐，整張券現省2626元，提醒該優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市。

▲優惠券內容一次看。※點圖放大