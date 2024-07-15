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達美樂「指定披薩下殺半價」爽吃7天！加碼送可樂1瓶

▲▼達美樂優惠。（圖／業者提供）

▲達美樂周周限定優惠出爐。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

披薩控可以訂起來了！人氣連鎖披薩品牌「達美樂」周周限定優惠出爐，本周推「蜜汁花枝大披薩下殺4折」，加碼再送可樂1瓶，即日起限時7天開跑；除外還有「披薩外帶半價吃」、「披薩外送限定買1送1」等超殺好康持續延長，小確幸一次收。

▲▼達美樂蜜汁花枝大披薩。（圖／翻攝蜜汁花枝大披薩官網）

▲達美樂蜜汁花枝大披薩。（圖／翻攝達美樂官網）

達美樂即日起至7月21日限時7天祭出「蜜汁花枝大披薩下殺4折」優惠，更加碼多送1.25L可樂1瓶，原價720元，限時7天只要288元；蜜汁花枝大披薩是選用濃郁蜜汁醬搭配鮮嫩花枝、青花菜、洋蔥、紅椒粉等組合而成，甜蜜又好吃。

除外還有一系列優惠持續延長，包括「外送巨無霸披薩送大披薩」、「外送大披薩送小披薩」、「外送小披薩送小披薩」、「外帶巨無霸披薩1個半價」、「外帶大披薩1個半價」及「外帶小披薩1個半價」。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞全球版APP祭出最新6大優惠券。（圖／業者提供）

另，麥當勞全球版APP本周也祭出最新6大優惠券，有「單點OREO冰炫風買1送1」，使用期限至7月17日；以及早餐限定「單點豬肉滿福堡送薯餅」、「買超值全餐送蛋捲冰淇淋」，使用期限至7月21日；而「買超值全餐送4塊麥克雞塊」使用期限為7月19日起至7月21日。

加碼領99元超省晚餐券，至7月19日前每日晚上5時至9時有「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

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