謝長廷將卸任曬「整理照」！　吸引破千網友按讚：歡迎大使回家

▲駐日代表謝長廷。（圖／記者袁茵攝）

記者郭運興／台北報導

駐日代表謝長廷八年任期即將屆滿，外傳將由前考試院副院長李逸洋接任。謝長廷也於昨（14日）感性表示，記得剛來日本時，只帶二個旅行箱，現在單是書櫃的書就裝了十多個紙箱，而過去就任祝賀的人造花，竟然一下子放了8年，就趁著假日分類整理妥當。貼文一出吸引近6千網友按讚，紛紛留言「歡迎大使回家」、「大使辛苦了」。

據報導，駐日代表謝長廷與駐法代表吳志中兩人即將卸任，駐日代表將由前考試院副院長李逸洋出任，駐法代表則由現任考試院保訓會主委郝培芝出任。

而即將卸任的謝長廷則於臉書貼出「整理照」表示，下午整理房間，在飯廳的角落發現一座有「御着任御祝」，也就是有「恭祝就任」文字的人造花。這應該是他駐日代表就任時祝賀的禮物，一下子竟放了8年了！

▼謝長廷祝賀就任的人造花。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

謝長廷回憶，記得來時只帶二個旅行箱，現在單是書櫃裡的書就裝了十多個紙箱。有人建議委託專業的運送公司裝入貨櫃比較簡單，不過，送回台灣時還要再拆箱整理，不如趁假日分類整理妥當。可惜一個紙箱通通裝滿書太重，因此紙箱數量不斷增加，8年真的也看了不少書，什麼書籍都有，有些「大部頭」的書本可能要割愛就地送人了！

▼謝長廷卸任整理行李。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

▼謝長廷書櫃滿滿的書籍。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）