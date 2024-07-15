健身房撞見一幕「變大型相親現場？」　他傻眼求解！網友戰翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨不解發文，表示去健身房時，看見女會員全妝上陣，不禁好奇「一流汗不是臉都花了，還是健身房變相親現場？」這番話掀起熱議，一票鄉民直呼，假健身真自拍；但也有不少人吐槽，關你什麼事。

網友在PTT發文提到，剛剛去健身房回來，在練的時候突然看到一個女會員全妝上陣，「健身房不是大汗淋漓、歡快運動的地方嗎？化全妝一流汗不是臉都花了，是說看她穿的也是來運動的衣服阿！」

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原PO接著直言，「為什麼女生上健身房要化全妝，還是其實現在健身房已經真的變成大型相親現場了？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，一派鄉民十分有感，紛紛回應「要拍照放IG給有錢人看的，跟健身房的你各位無關」、「假健身真自拍，經營運動健康的人設啊」、「健身房很少會有人練得滿身大汗，大部分都在滑手機」、「現在的運動衣做得太漂亮，有些人素顏不好看，怕不配吧」、「觀光，擺拍，釣魚」。

不過，也有許多人忍不住吐槽，「你管很多」、「要仇女還沒哏，可憐」、「下班後直接跑來健身房，這樣也不行？」「認真就輸了」、「人家不能剛下班去運動嗎」、「下班或行程跑完直接去不行嗎？難不成還要回家卸妝？」