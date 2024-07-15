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三軍儀隊正式撤出中正紀念堂大廳！　國防部：已完成耐熱訓練

▲▼為落實促進轉型正義任務，文化部以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為由宣示，中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務將調整至至民主大道,三軍儀隊,自由廣場,國定古蹟。（圖／記者李毓康攝）

▲中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務將調整至至民主大道。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

民國113年7月14日下午5時3分，中正紀念堂銅像大廳內的5名陸軍儀隊禮兵，端槍踏出最後一響跺步聲後，見證此歷史時刻的現場數百民眾響起掌聲，還有人高喊「中華民國萬歲」，歷時44年的銅像大廳站哨與交接展示，正式劃下句點。

為落實促進轉型正義委員會總結報告賦予文化部中正紀念堂轉型正義任務，文化部近日指出，以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為現階段中正紀念堂轉型正義目標，因此要求中正紀念堂駐防的國軍儀隊，回歸巡查訓練及維護場域安全的任務目的，撤除原先銅像大廳站哨任務。

▲▼為落實促進轉型正義任務，文化部以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為由宣示，中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務將調整至至民主大道。（圖／記者李毓康攝）

▲三軍儀隊15日起訓練展示移至主堂體正前方的民主大道，但仍持續執行中正紀念堂升降旗勤務。（圖／記者李毓康攝）

14日下午5時的最後一場禮兵交接，銅像大廳內擠滿台灣民眾，以及韓國、日本與歐美等各國旅客，一睹國軍儀隊的訓練展示；雖說是「告別」，但現場未見感傷，更多是見證歷史時刻的氣氛。

國軍儀隊巡查及訓練展示勤務，是依據國防部訂頒的「國軍儀隊支援駐防特別處所實施計畫」辦理，屬國軍禮儀特殊任務，自民國69年4月5日中正紀念堂開館以來辦理至今，已有44年歷史。

▲▼為落實促進轉型正義任務，文化部以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為由宣示，中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務將調整至至民主大道,三軍儀隊,自由廣場,國定古蹟。（圖／記者李毓康攝）

三軍儀隊正式撤出銅像大廳後，15日起訓練展示移至主堂體正前方的民主大道，但仍持續執行中正紀念堂升降旗勤務，以維持莊嚴。

國防部表示，調整後的中正紀念堂國軍儀隊禮兵巡查及訓練展示，15日起每天上午9時至下午5時，每整點時段由禮兵長及禮兵2員各1組，分別自主堂體1樓左右兩側門沿環堂道路（大孝門西段及大忠門東段），配合巡查至民主大道實施儀隊訓練展示，結束後返回備勤室，整體時間約15分鐘，如遇雨天則不實施巡查及訓練展示。

國防部補充說明，三軍儀隊隊員均完成耐熱訓練，執勤前亦由幹部掌握人員身體狀況，故於高溫炎熱天氣下執行無虞；另慈湖、頭寮儀隊勤務目前無調整規劃。

▲▼為落實促進轉型正義任務，文化部以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為由宣示，中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務將調整至至民主大道。（圖／記者李毓康攝）

▲▼為落實促進轉型正義任務，文化部以「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為由宣示，中正紀念堂國軍儀隊執行禮兵衛哨勤務將調整至至民主大道,三軍儀隊,自由廣場,國定古蹟。（圖／記者李毓康攝）

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