　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三重警遭毒駕撞死！親屬慟「才跟兒子討論出遊」：永遠不會成行了

黃姓男子高速飆車導致員警殉職。（圖／沈建邦攝）

▲黃姓男子（中）無照毒駕，造成28歲員警黃瑋震殉職。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市三重區28歲員警黃瑋震，13日凌晨執行巡邏勤務時，遭吸食俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯的無照25歲黃姓男子毒駕撞死。黃員親屬不捨表示，他案發前一晚才跟兒子討論週末出遊，未料那充滿期待的聲音竟成追憶。

親屬今（14）日發文悼念黃瑋震，並指「想起前一晚10點，他還和兒子熱烈地討論著週末的出遊計畫，那充滿期待的聲音彷彿還在耳邊迴響」，未料人生無常，「他的一生就此劃下了句號，我們所有人都深感痛心與難以置信」、「以這麼殘酷的方式讓我們措手不及」。

親屬表示，他們只能祈禱黃瑋震在天國一切安好，「他的善良、他的笑容，將永遠留在我們心中。這份無法言喻的悲痛，也提醒著我們珍惜眼前人，珍惜每一刻的相處」。

涉嫌撞死黃瑋震的黃男有毒品前科，且劣行累累，今年4月在64快速道路持刀追前妻，導致前妻墜高架橋身亡；1週前遇警方臨檢拿刀比劃，2度被依社維法移送，未料2進2出的他又毒駕撞死員警。檢察官昨晚訊問後，向法院曾聲請羈押。

這起悲劇除激起外界對毒品、犯嫌行動管控問題討論，也引發各界關切無駕照者肇事議題，呼籲僅准許有駕照者購車、租車，沒入駕照遭吊銷者車輛，並加強查緝。

延伸閱讀
不倫戀情與性騷疑雲接連爆　江坤俊「身形消瘦」現身機場疑飛峇里島
婆婆怨媳婦身上「不乾淨」要收驚　人妻喝下符水「全身無力」…險被拉進宮廟房間
「==6.見」是什麼意思？　網傻眼：==我是不是老了

ET快訊
快訊／桃園5車嚴重車禍　1死3傷
快訊／陳建州暫代PLG大位　親發聲了
給全美一個交代！眾院出手了
川普躲過暗殺！20歲槍手是美國大選首投族　5重點一次看
川普槍手所在屋頂是「最佳狙擊點」！　FBI前特務驚：竟無人看
快訊／PLG震撼彈！　會長、執行長連袂請辭
快訊／黃瑋震遭毒駕撞死！　妻子發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園龜山5車嚴重車禍1死3傷！救難人員從變形車體救人

快訊／國3和美段大貨車追撞！1駕駛重傷受困　外線車道回堵

搭專車赴溪頭玩爆座位糾紛　7旬翁遭中年男打斷鼻樑！家屬怒告

睡前與兒聊完恐龍…三重警遭毒駕撞死！妻淚：約定永遠不會成行了

快訊／北投轎車自撞電桿翻覆！2人受傷夾困車內　警消急救援

三重警遭毒駕撞死！親屬慟「才跟兒子討論出遊」：永遠不會成行了

男「戰酒店」 欠160萬逃3年！債主氣炸設局押人　北投警速逮4嫌

快訊／雲林莿桐台1丁汽機車碰撞　騎士卡車底無生命跡象

5億車聚！中部最大重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車狂催油門

中油油罐車出事！高速騎上分隔島「卡襠」　還好沒外洩

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

40kg巨汪被貓兇心碎...　委屈挑眉找媽主持公道

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

黑道老大患「被親症候群」超暈　嚴泰九一看韓善伙嘴唇就凍未條

三重賓士凌晨高速撞警車！1警傷重不治　駕駛疑毒駕

東海「不認識Faker」全場震驚！　羅PD出題「遭製作組衝康XD」

快訊／桃園龜山5車嚴重車禍1死3傷！救難人員從變形車體救人

快訊／國3和美段大貨車追撞！1駕駛重傷受困　外線車道回堵

搭專車赴溪頭玩爆座位糾紛　7旬翁遭中年男打斷鼻樑！家屬怒告

睡前與兒聊完恐龍…三重警遭毒駕撞死！妻淚：約定永遠不會成行了

快訊／北投轎車自撞電桿翻覆！2人受傷夾困車內　警消急救援

三重警遭毒駕撞死！親屬慟「才跟兒子討論出遊」：永遠不會成行了

男「戰酒店」 欠160萬逃3年！債主氣炸設局押人　北投警速逮4嫌

快訊／雲林莿桐台1丁汽機車碰撞　騎士卡車底無生命跡象

5億車聚！中部最大重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車狂催油門

中油油罐車出事！高速騎上分隔島「卡襠」　還好沒外洩

桃園舉辦「美滿婚姻」講座　助力新住民融入社會

蹦闆罕同框老婆「她澄清不是為錢結婚」！遭禁止和某女網紅拍片...內幕曝光

快訊／桃園龜山5車嚴重車禍1死3傷！救難人員從變形車體救人

房子地段好「租金又便宜」　他加LINE一聊驚覺不對勁！新手法曝光

不會思考個人職稱！陳建州：努力帶著4支球團往前衝

放寬罷樑案連署合格認定？　中選會駁斥：均採一致標準

快訊／國3和美段大貨車追撞！1駕駛重傷受困　外線車道回堵

每天用眼過度？營養師教吃3類「護眼營養素」　遠離藍光傷害

消暑一夏車車市集賞車品嘗啤酒　南消再贈珍貴防火宣導

午後驟雨來襲　氣象署：未來一周熱帶系統活躍「有機會成颱」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

獨／18650害的！高雄9汽機車離奇燒成廢鐵真相曝

小弟疑惹事害死林士傑！道上傳追殺令

三重警殉職　兒爆哭「想找爸爸」

林士傑恐被心腹害死！疑小弟在外黑吃黑滋事

獨／六福村水樂園驚傳意外！男玩5樓高滑水道「滿臉血」

男大生帶女友宿舍壞壞！59秒激戰片遭偷拍外流

顏清標戴斗笠騎重機挨罵！試騎250萬神車：比較少騎了

殉職警妻招魂　喊「帶你回家」才允筊

女童赤腳走柏油路喊燙　母一路拉她快走　

更多熱門

相關新聞

唐治平現身信義區！抬頭呆望著天空

唐治平現身信義區！抬頭呆望著天空

藝人唐治平近日因為母親遺體事件上新聞版面，而各界都想幫他，先前知名醫美董事長常如山找他當泰拳教練，幫他安排一場友誼賽，怎料被放鳥。而今（14）日有民眾發現唐現身信義區街頭，在斑馬線來回徘迴，還抬頭看天空。

雞肉「3部位」超肥！醫曝最可怕是它：根本喝油

雞肉「3部位」超肥！醫曝最可怕是它：根本喝油

珍煮丹「偷用光泉」被抓包！專家說話了

珍煮丹「偷用光泉」被抓包！專家說話了

8+9都開賓士！他嘆警察「什麼便宜買什麼」

8+9都開賓士！他嘆警察「什麼便宜買什麼」

怒轟大S搞消失！汪小菲自爆「和解官司破局」內幕

怒轟大S搞消失！汪小菲自爆「和解官司破局」內幕

關鍵字：

黃瑋震親屬周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

川普遭暗殺！特勤幹員「光速跳上去」肉身保護

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！

快訊／台南再發生槍擊案！槍手秒投案

人夫偷吃嫩妹同事！行車紀錄器錄下嬌喘

快訊／川普造勢台上遭開槍！　臉部爆血

狙擊手擊斃「暗殺川普槍手」　畫面曝光

川普造勢槍擊2人身亡

好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚

病毒大爆發！　全家都中鏢

川普造勢遇刺！支持者成肉盾擋槍當場死

無照賓士猴毒駕撞死警！法院裁准羈押

更多

最夯影音

更多

美女列車長服務14年畢業了　尪帶兒搭最後一班車超感動

美國男成家中「第一代大學生」　畢典為父母披學士袍感謝犧牲

1個月送辦2次又放出來　三重賓士男逆向撞死警

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

小S深夜感傷「就要少一個女兒了」　許老三吐槽：MV演得比較好XD

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面