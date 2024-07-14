三重警遭毒駕撞死！親屬慟「才跟兒子討論出遊」：永遠不會成行了

▲黃姓男子（中）無照毒駕，造成28歲員警黃瑋震殉職。（圖／CTWANT提供）

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新北市三重區28歲員警黃瑋震，13日凌晨執行巡邏勤務時，遭吸食俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯的無照25歲黃姓男子毒駕撞死。黃員親屬不捨表示，他案發前一晚才跟兒子討論週末出遊，未料那充滿期待的聲音竟成追憶。

親屬今（14）日發文悼念黃瑋震，並指「想起前一晚10點，他還和兒子熱烈地討論著週末的出遊計畫，那充滿期待的聲音彷彿還在耳邊迴響」，未料人生無常，「他的一生就此劃下了句號，我們所有人都深感痛心與難以置信」、「以這麼殘酷的方式讓我們措手不及」。

親屬表示，他們只能祈禱黃瑋震在天國一切安好，「他的善良、他的笑容，將永遠留在我們心中。這份無法言喻的悲痛，也提醒著我們珍惜眼前人，珍惜每一刻的相處」。

涉嫌撞死黃瑋震的黃男有毒品前科，且劣行累累，今年4月在64快速道路持刀追前妻，導致前妻墜高架橋身亡；1週前遇警方臨檢拿刀比劃，2度被依社維法移送，未料2進2出的他又毒駕撞死員警。檢察官昨晚訊問後，向法院曾聲請羈押。

這起悲劇除激起外界對毒品、犯嫌行動管控問題討論，也引發各界關切無駕照者肇事議題，呼籲僅准許有駕照者購車、租車，沒入駕照遭吊銷者車輛，並加強查緝。

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