台中「魔王級」五岔路口科技執法有用！事故件數2年降6成

▲台中市北區五岔路口經2年科技執法緊盯，事故跟違規數都下降許多。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市北區「魔王級」五岔路口設計科技執法2年來，效果顯著。警方統計2022年每月會有14.6件事故，近2年來因為有「電腦眼」盯著，今年每月下降至5.6件事故，減少61%。此外，違規數也從2022年的每月1萬1946件，下降到今年僅剩每月1679件，降幅86%。

「多功能科技執法設備」於2022年2月16日啟用，針對闖紅燈、跨越雙白線、不依規定車道行駛等重點違規行為自動偵測取締，迄今屆滿2年4個月，偵測件數與事故件數大幅遞減，顯見駕駛者違規案件減少，大大降低意外事件發生，成效斐然。

第二警分局說，該處五岔路口由三民、崇德、五權、錦南街4條路匯集而成，車流量極大現場標誌標線之引導易產生錯亂，進而導致車輛違規發生交通事故，警方與交通局、工務局等相關單位已多次辦理會勘，針對交通肇因對症下藥，該路口目前已增設大型導引標示牌、崇德路劃設機車中間專用道、三民路車道分離偏心設計多項改善措施。

同時警方每周分析事故碰撞時間與位置，滾動式調整尖峰時段員警執勤位置，增派義交並延長疏導時段，加強該路口指揮、疏導。

警方強調，設置科技執法設備的目的不是要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，從根本導正錯誤的駕駛習慣，才能大幅降低車禍事故的發生