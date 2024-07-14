川普造勢遭槍擊　各國領導人「震驚、擔憂」：不容暴力存在民主社會

▲川普13日出席賓州造勢時遭到槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普於當地時間13日在賓州出席造勢活動，豈料當他在演說提及邊境非法移民問題時，卻突然遭到埋伏在外的槍手開槍暗殺，頓時右側臉部與右耳鮮血直流。對此，世界各國領導人也在第一時間透過社群媒體發聲，譴責一切形式的政治暴力，祈禱川普能夠儘快康復。

根據《美聯社》、《韓聯社》等外媒報導，自從川普在造勢時發生槍擊後，世界各國領導人第一時間透過社群媒體發聲，大多對於此次槍擊感到震驚，並表示民主社會進程中對於暴力「沒有容忍的餘地」，此次槍擊事件也似乎是自從1981年美國總統雷根遭遇槍擊以來，首次出現針對總統或總統候選人的暗殺事件，而雷根是首位中彈後生還的美國總統。

英國新任首相施凱爾（Keir Starmer）辦公室發言人透過聲明表示，「我們對於川普總統在賓州造勢的場景感到震驚。我們以最強烈的措詞譴責一切形式的政治暴力，社會無法容忍任何形式的暴力存在。在此撫慰罹難者，並向川普總統與其家屬們致上最良好的祈願。」

▲川普13日造勢遭到槍擊，瞬間摀起右耳。（圖／路透）

加拿大總理杜魯道透過社群媒體X表示，他對此次槍擊事件感到「噁心」。他表示，「這一點再怎麼強調都不為過，政治暴力是絕對不可以被接受的。我的心與前總統川普、參加此次活動的人，以及所有美國人民同在。」

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）則對槍擊事件感到擔憂，「民主進程中沒有容忍暴力的餘地！聽到前總統川普現在已經安全的消息，我感到十分欣慰。」

日本首相岸田文雄去年4月也曾遭一名24歲男子木村隆二扔擲管狀爆裂物。他在X上以日文、英文發表看法，「面對挑戰民主主義的暴力，我們必須迎頭對抗！在此為川普前總統祈禱，能夠儘早恢復健康。」

▲川普遭到槍擊，特勤人員立刻肉身護住川普。（圖／達志影像／美聯社）

以色列總理納坦雅胡也在X發文，「薩拉（納坦雅胡的妻子）和我對於川普總統所受到的攻擊感到震驚，祈禱他能夠安全、早日康復。」

匈牙利總理維克多（Orbán Viktor）透過X表示，「如今在這黑暗的時期，我的心、我的祈禱將和川普總統同在。」

墨西哥總統歐布拉多（AMLO）在X發文，「暴力行為不僅不合理、且也不人道」；與我中華民國斷交的宏都拉斯女總統卡蕬楚則表示，「暴力會製造出更多暴力，對於美國選舉過程中出現的暴力行徑感到遺憾。我將與川普總統同在。」