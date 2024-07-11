相驗結果曝！夫妻向2孩道歉後喝可樂雙亡　小兄妹以為爸媽睡著了

▲桃園雙屍命案今相驗，親友不願多談。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導



一對周姓、戴姓夫妻日前帶2名小孩入住桃園市平鎮區某旅館，並擔任臨時工換宿，因在外欠近百萬債務又卡官司，沒想到昨（10）日選擇結束生命，2名小孩還以為父母只是睡著，事發後2名小孩已交由奶奶帶回，今下午檢察官相驗遺體，戴女表弟說，不知道他們的生活狀況，其餘親友則不願多談。

據了解，46歲周男、42歲戴女，育有8歲兒子、7歲女兒，因欠近百萬債務又有官司，經濟壓力相當大，旅館老闆認識周男，得知他們的經濟狀況後，讓他們以打工換宿的方式居住在旅館，沒想到10日中午被旅館員工發現夫妻倆陳屍在床上，疑似喝下摻雜不明藥物的可樂後喪命，2孩一度以為父母只是睡著，警到場調查，現場未發現外力侵入痕跡，亦未發現毒品。

桃園市社會局指出，有介入給予該家庭協助，原本約好8日要再辦理急難救助申請，但社工聯繫不上妻子，未料竟會發生憾事。

今檢察官及法醫相驗遺體釐清死因，初判並未有外力介入，至於可樂內是否有致命毒、藥物，還必須進一步化驗，戴女的表弟下午到場陪同相驗，他指出近期並未與夫妻一家聯繫，過往也沒有提及經濟問題，不知道他們的生活狀況，親友則不願多談。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995