獨／帶一個娃那麼辛苦！新手媽滅門前1天臉書喊累　夫妻甜蜜合照曝

▲ 廖男臉書上公開與劉女幸福合影。（圖／翻攝自廖男臉書）

記者陳以昇、戴上容、黃宥寧／連線報導

新北市三重區昨（9）日發生震驚社會的三口命案。一名43歲劉姓女子在家中浴室被發現身中7刀，42歲廖姓丈夫帶著6個月大男嬰到陽明山馬槽橋輕生雙亡。據了解，劉女相當愛家庭生活，臉書滿滿丈夫、孩子照片，案發前一天還PO臉書喊：「帶一個娃那麼辛苦」。

案發前一天，劉女在臉書放上一則有關國外生育的新聞連結，並寫下心得感想「事實夫妻是至少需要480天育嬰假才夠用，我最近忙到快忘記呼吸了！現在才知道原來帶一個娃這麼辛苦」。未料，劉女隔日便不幸發生憾事。

▲ 劉女遭刺殺前1天在臉書分享「帶一個娃那麼辛苦」。（圖／翻攝自劉女臉書）

此外，劉女的臉書也常常曬出與丈夫恩愛合照。有篇貼文寫到，去愛一個滿眼都是你的人，我一直認為，唯有心裡有你的人，才會願意去照顧你的情緒，唯有把你看得很重的人，才能和你站在一起，和你同悲歡、共歡喜。

也唯有滿眼都是你的人，才配得上你全部的愛。年齡何干，有過婚史又何妨。張愛玲曾經說過：“ 能讓一個女人上癮的永遠不是多有錢，而是在他身上的真誠、踏實、責任、擔當和細節，還有偏愛。”年齡大了，一切求穩。最好的愛不是給予，而是理解、支持還有包容，你知我冷暖，我知你不易，你懂我的付出，我懂你的辛苦。其實，比起心動，我更喜歡心安和偏愛。

▲劉女臉書分享感情觀。（圖／翻攝自劉女臉書）

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