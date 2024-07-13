租屋市場透明化！　內政部：明年1月公布各區域租金行情

▲推動租屋市場透明化，內政部表示，將在3原則下於明年1月公布各區域租金行情。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會11日初審通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文，國民黨主張將租屋市場全面實價登錄，但因朝野立委無共識，條文全數保留送朝野協商。內政部13日表示，將在「去識別化、個資保護、不用修法」原則下，於2025年1月公布各區域租金行情，逐步推動租屋市場透明。

內政部表示，為推動租屋透明化，除先後修法規定租賃仲介案件與轉租案件實價登錄，以及包租代管業提供租賃案件資訊外，並透過推動擴大租金補貼政策，以溫和有效的方式取得大量租屋資訊。目前取得2023年有效租約案件達65.7萬筆，約占整體租屋市場的75%。

內政部表示，目前已規劃就取得的租賃實價登錄、包租代管及租金補貼案件資料，將在「去識別化、個資保護、不用修法」的原則下，於2025年1月公布各區域租金行情，並視各區域資料樣本數及完整度，進一步提出不同房型、屋齡等相關統計資訊，未來將定期每年公布，在兼顧個資隱私情形下，讓租屋民眾更瞭解租賃市場情形，逐步推動租屋市場透明。

此外，內政部繼去年完成租賃條例修法，使租屋族的租賃住宅契約都能適用消保法的保護之後，也在今年與法律扶助基金會完成簽約合作，將於8月起擴大提供租屋法律電話諮詢，並預計於明年下半年提供陪同訴訟等法律扶助，進一步讓租屋族在推動市場透明化的過程中，對於房東可能要求解約等法律糾紛時，能有效獲得政府的支持與法律的保護。

最後，內政部指出，推動租屋市場價格透明化，健全租賃市場機制是內政部住宅政策的一環，感謝各界近期對於推動租屋市場透明化所提建言，內政部將與租賃業者、NGO團體持續對話溝通，以穩健務實方式，精進租屋市場透明化措施，共創雙贏。