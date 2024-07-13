　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

租屋市場透明化！　內政部：明年1月公布各區域租金行情

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區。（圖／記者李毓康攝）

▲推動租屋市場透明化，內政部表示，將在3原則下於明年1月公布各區域租金行情。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會11日初審通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文，國民黨主張將租屋市場全面實價登錄，但因朝野立委無共識，條文全數保留送朝野協商。內政部13日表示，將在「去識別化、個資保護、不用修法」原則下，於2025年1月公布各區域租金行情，逐步推動租屋市場透明。

內政部表示，為推動租屋透明化，除先後修法規定租賃仲介案件與轉租案件實價登錄，以及包租代管業提供租賃案件資訊外，並透過推動擴大租金補貼政策，以溫和有效的方式取得大量租屋資訊。目前取得2023年有效租約案件達65.7萬筆，約占整體租屋市場的75%。

內政部表示，目前已規劃就取得的租賃實價登錄、包租代管及租金補貼案件資料，將在「去識別化、個資保護、不用修法」的原則下，於2025年1月公布各區域租金行情，並視各區域資料樣本數及完整度，進一步提出不同房型、屋齡等相關統計資訊，未來將定期每年公布，在兼顧個資隱私情形下，讓租屋民眾更瞭解租賃市場情形，逐步推動租屋市場透明。

此外，內政部繼去年完成租賃條例修法，使租屋族的租賃住宅契約都能適用消保法的保護之後，也在今年與法律扶助基金會完成簽約合作，將於8月起擴大提供租屋法律電話諮詢，並預計於明年下半年提供陪同訴訟等法律扶助，進一步讓租屋族在推動市場透明化的過程中，對於房東可能要求解約等法律糾紛時，能有效獲得政府的支持與法律的保護。

最後，內政部指出，推動租屋市場價格透明化，健全租賃市場機制是內政部住宅政策的一環，感謝各界近期對於推動租屋市場透明化所提建言，內政部將與租賃業者、NGO團體持續對話溝通，以穩健務實方式，精進租屋市場透明化措施，共創雙贏。

ET快訊
直擊／林志炫才唱4首「當眾哭了」　燈光突全關！演出暫停10秒
1萬日圓新鈔「不宜當婚禮禮金」！　原因曝光
快訊／撞死28歲三重警！　檢聲押賓士猴
變瘦、臉色發黃！他一查罹癌「半年離世」　醫示警：1情況快開刀
情侶吃迴轉壽司「筷子當髮簪」　插頭上拍照被轟爆
直擊／KPOP最年幼偶像是她！　高雄拼盤萬人朝聖
Red Velvet瑟琪高雄出事！ 「韓網罵翻」道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

租屋市場透明化！　內政部：明年1月公布各區域租金行情

狼師被調查期間幼兒園持續招生　議員：北市府不作為讓孩童持續受害

幼兒園狼師性侵20童！蔣萬安「第一時間」介入　調查報告曝整整慢一年

賴清德：國族認同歧見深對國家不利　「難能可貴的是各黨都珍惜民主」

不滿「新住民法案」遭民進黨抹紅　民眾黨團：不排除撤簽政黨協商

賴清德籲尊重大法官解釋　倘不接受人民會有噓聲「青鳥會飛出來」

快訊／邱議瑩辦公室主任酒駕　遭火速開除

轟吳思瑤抹紅麥玉珍籲道歉！　黃珊珊還原「新住民法案」協商過程

綠委揪環境部長體驗「一日拾荒」　驚呼：回收1個沙拉油桶只賣1元

蔡英文悼胖卡協會「龔老闆」　曝：曾請他為國軍特戰部隊準備早餐

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

拖板車板台脫落巴士追撞　14師生路邊念聖經「壓驚」

林士傑案「口罩男」押抵警局　刑大隊長：不排除有其他共犯

白頭翁痛失巢穴與寶寶 把母愛轉移親餵綠繡眼

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

77頭鯨魚擱淺蘇格蘭海灘　倖存12頭恐難保

租屋市場透明化！　內政部：明年1月公布各區域租金行情

狼師被調查期間幼兒園持續招生　議員：北市府不作為讓孩童持續受害

幼兒園狼師性侵20童！蔣萬安「第一時間」介入　調查報告曝整整慢一年

賴清德：國族認同歧見深對國家不利　「難能可貴的是各黨都珍惜民主」

不滿「新住民法案」遭民進黨抹紅　民眾黨團：不排除撤簽政黨協商

賴清德籲尊重大法官解釋　倘不接受人民會有噓聲「青鳥會飛出來」

快訊／邱議瑩辦公室主任酒駕　遭火速開除

轟吳思瑤抹紅麥玉珍籲道歉！　黃珊珊還原「新住民法案」協商過程

綠委揪環境部長體驗「一日拾荒」　驚呼：回收1個沙拉油桶只賣1元

蔡英文悼胖卡協會「龔老闆」　曝：曾請他為國軍特戰部隊準備早餐

直擊／林志炫才唱4首歌「當眾哭了」　場館燈光突全關...演出暫停10秒

直擊／女王華莎霸氣喊「吃爆高雄」　繼續灶腳大賽：我會更頻繁來

林義芳正妹女兒現身壓力大到飆淚 陽帆鬧場不會騎馬

基隆Podcast分享戲水潛藏危機　消防科長提醒這樣玩最安心

經痛20年！她「戒吃乳製品」竟奇蹟好了　中醫曝1種人真的有效

安芝儇抓到流量密碼！吃播破千萬觀看「有亮點」粉絲暈：看3億次ok

HOLA鐵線收納系列免釘牆　小宅、租屋族超方便

高宇杰本周第2轟！艾士特7局無失分　兄弟11比0重擊味全

快訊／毒駕逆向撞死28歲三重警！　檢聲押賓士猴

租屋市場透明化！　內政部：明年1月公布各區域租金行情

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

政治熱門新聞

比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

鄭文燦案一箭七鵰！　學者曝「藍危險」：賴清德已掌倚天劍＋屠龍刀

鄭文燦收押不公平？吳達偉：高虹安沒被壓案7年

鄭文燦被收押　沈富雄：蔡英文很懊惱

北市幼兒園性侵案20童受害、600部犯案影片　事發一年「狼師還在教」

鄭文燦涉串證　心腹祕書被起底

賴清德籲尊重大法官解釋　不接受人民會有噓聲「青鳥會飛出來」

他爆鄭文燦密碼「復興路99號」！　鄰居被吵到受不了

火線人物／夜奔立院「開門」擋惡法！　黃捷徹夜未眠就怕成豬隊友　

爆鄭文燦私下說「賴清德不聰明」　他：到底是誰不聰明

中小企業發展條例三讀修正　增僱65歲以上者減稅可達200％

議員踢爆狼師幼兒園還開托嬰中心　社會局：嚴格執行無預警稽查

快訊／偵獲中共火箭軍於蒙古多次試射　國防部防空部隊加強戒備

快訊／邱議瑩辦公室主任酒駕　遭火速開除

更多熱門

相關新聞

立院三讀詐欺防制條例　劉世芳：想騙不敢騙、騙到沒得花

立院三讀詐欺防制條例　劉世芳：想騙不敢騙、騙到沒得花

立法院12日三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」，詐欺集團犯嫌的刑責，最重可判處12年以下有期徒刑，並得併科3億元以下罰金。內政部長劉世芳感謝立法院朝野黨團對於詐防條例的重視與支持，能在行政院提請審議後，密集召開會議審查與協商，完成立法，讓我國打詐法制更加完善健全，「讓想騙的不敢騙、騙到的沒得花」。

漠視大巨蛋演唱會需求遭糾正　蔣萬安：務實解決問題、積極溝通

漠視大巨蛋演唱會需求遭糾正　蔣萬安：務實解決問題、積極溝通

被監院糾正　北市府：積極改進

被監院糾正　北市府：積極改進

未正視大巨蛋多元需求遭糾正　內政部：重新檢討精進

未正視大巨蛋多元需求遭糾正　內政部：重新檢討精進

華亞科技園區自辦市地重劃案　內政部：同意申請而非同意變更

華亞科技園區自辦市地重劃案　內政部：同意申請而非同意變更

關鍵字：

內政部

讀者迴響

熱門新聞

28歲三重警慘死！阿嬤摸頭耳語：不用擔心好好走

38萬網美「國一被老師奪第一次」！

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬

比鄭文燦嚴重！郭正亮驚爆「下一個核彈人物」：炸到整黨

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因

賓士猴撞死警！曾拿刀追前妻害墜橋慘死

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

身體「5徵兆」恐是慢性發炎　醫：小心變糖尿病

伴娘「婚禮穿高衩」露腿熱舞！7萬人朝聖連林襄都看呆

賓士逆向飆撞警車！28歲警無辜慘死　他喊：太累了

獨／六福村水樂園驚傳意外！男玩5樓高滑水道「滿臉血」

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

超商一排飲料「只能倒著放」！店員崩潰：拖得半死

三重警黃瑋震殉職！同仁淚崩列隊敬禮：任務結束

小S深夜淚崩！「這樣就少了一個女兒」皺眉哭了

更多

最夯影音

更多

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面