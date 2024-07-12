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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院三讀詐欺防制條例　劉世芳：想騙不敢騙、騙到沒得花

▲▼內政部長劉世芳 消防署長蕭煥章 立法院內政委員會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院12日三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」，詐欺集團犯嫌的刑責，最重可判處12年以下有期徒刑，並得併科3億元以下罰金。內政部長劉世芳感謝立法院朝野黨團對於詐防條例的重視與支持，能在行政院提請審議後，密集召開會議審查與協商，完成立法，讓我國打詐法制更加完善健全，「讓想騙的不敢騙、騙到的沒得花」。

劉世芳指出，詐欺犯罪不僅危害人民財產安全，更衍生其他犯罪事件，嚴重影響社會治安，不少民眾身受其害。政府從111年6月起實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.0及1.5版，並在去年先推動修正「打詐5法」。但政府強化防制措施後，詐欺集團犯罪模式與手法也隨之改變，並產生法令不足的情形。

劉世芳說，為輔助「新世代打擊詐欺策略行動綱領」各項策略的執行，並突破打擊詐欺犯罪相關法令不足的困境，由內政部擔任中央主管機關，與金管會、通傳會、數發部、法務部等機關，共同制定詐防條例。

詐防條例施行後，詐欺集團犯嫌的刑責，最重可判處12年以下有期徒刑，並得併科新臺幣3億元以下罰金。三人以上犯刑法加重詐欺罪或成立境外機房，再加重2分之1刑責，而且為消弭犯罪誘因，也擴大對犯嫌不法利得的沒收範圍，要讓想騙的不敢騙、騙到的沒得花。

另外為遏止詐欺集團不當利用金融、電信及網路從事詐欺犯罪，政府希望金融機構、虛擬資產服務業、電信業、網路廣告平臺、第三方支付服務業、電商業、網路連線遊戲業等7大關鍵產業能共同攜手合作，透過公私協力方式，從源頭阻斷詐欺犯罪發生。對於違反防詐義務的業者，依業別不同，最重可處1億元以下罰鍰，並可連續處罰直到業者改善。

劉世芳強調，政府保護民眾的決心堅忍不拔，對詐欺零容忍的態度不容置疑，詐欺犯嫌與幫助犯罪者都是全民公敵，政府將戮力防制與查緝，並呼籲民眾發現疑似詐欺犯罪，應儘速通報警察機關，讓犯嫌受到法律制裁，也時刻留意政府的防詐宣導資訊，提升防詐免疫力，避免受騙上當。

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