漠視大巨蛋演唱會需求遭糾正　蔣萬安：務實解決問題、積極溝通

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

監察院11日表示， 台北市政府未能正視大巨蛋有多元化複合使用之需求，本於權責面對相關建管法令或內政部釋示，漠視藝文表演或演唱會使用形式之適法性，引致紛爭不斷，糾正北市府。對此，台北市長蔣萬安12日受訪說，上任後面對大巨蛋各項問題，秉持務實面對的態度解決問題，接下來包含大家很期待的舉辦演唱會，市府也會積極溝通。

針對監察院為大巨蛋案糾正北市府與內政部，台北市長蔣萬安說，新市府團隊上任後，面對大巨蛋各項問題就是秉持務實面對、解決問題，所以不管是上任後積極溝通協調，第一年年底就順利完工啟用，而且舉辦國際賽事，接下來包含大家很期待的舉辦演唱會，市府也會積極溝通。

蔣萬安說，希望一關一關克服各項困難、積極溝通，讓大巨蛋多元使用，這樣的做法也跟監察院目前提出的說法是一致。

媒體追問，是否因卡在內政部沒明確規範？蔣萬安說，市府其實也積極跟內政部溝通，所以內政部回覆很清楚，就是回到106年當時的函示，所以接下來就會在遠雄完成消防安全驗證後、將資料送到市府，市府就會跨局處審查，依據「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」相關規定辦理。

而今年的雙城論壇將輪到台北市主辦，針對論壇的舉辦時間是否已確定？蔣萬安未多談，僅表示，「只要一切確定我們就會跟大家說明」。