朝野協商共識「新住民權益保障法」　卓榮泰：讓新住民得到更多幫助

▲行政院長卓榮泰出席「國道6號東草屯休息站新建工程」啟用典禮。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

立法院長韓國瑜12日召集朝野協商新住民權益的法案，歷經3小時討論，確定名稱為「新住民權益保障法」，藍白立委在名稱、保障對象、專責機構等都未再堅持。對此，行政院長卓榮泰13日說，希望委員以同樣的理念支持行政院版本，讓新住民無論在就業服務、教育文化、衛生醫療以及公共參與，乃至於社會福利各方面，都能夠得到國家政策跟國人更多的歡迎跟協助。

朝野黨團本會期多次協商「新住民基本法」、「新住民權益保障法」等草案，但從法案名稱、保障對象到專責機構如何設置等，朝野之間都出現意見分歧。

最終，草案捨在野立委主張的「基本法」名稱，改為「作用法」性質的保障法；另通過附帶決議，內政部須在立法通過後1年內，成立與移民署平行的「新住民司」專責一級單位，統籌規劃推動新住民事務。

卓榮泰說，為了落實憲法保障多元文化的精神，以及國家重視新住民夥伴的各項權益，行政院在6月21號通過了「新住民權益保障法」的草案，希望能夠提供更友善的空間跟各項的政策，讓新住民夥伴們能夠更融入我們社會。

卓榮泰表示，希望在立法院審查過程當中，委員們也以同樣的理念來針對法案的內容來支持行政院的版本，讓新住民無論是在就業服務、教育文化、衛生醫療以及公共參與，乃至於社會福利各方面，都能夠得到國家政策跟國人更多的歡迎跟協助，希望新住民夥伴們能夠把台灣不僅當作他們一個新的地方，也能夠當作一個新的故鄉。