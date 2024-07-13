家裡挖出罕見「57.6度高粱」！他納悶：跟58度差在哪？神人揭2含義

▲金門高粱是台灣知名的烈酒，受到不少民眾喜愛。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／閔文昱報導

高粱酒是金門的名酒，其中又以38度高梁、58度高粱最為常見。不過，近日有網友發現，家裡一款金門高粱的瓶身上特地標明是「57.6度」，讓他不禁好奇跟58度的高粱只差0.4度「真的有人喝得出差別嗎？」貼文一出，也釣出內行人解答關鍵差異。

一名網友在Dcard發文表示，他當天回家時發現，家裡有一款紫色瓶身的高粱註明是57.6度，頓時讓他想到一般高粱是分為38度跟58度，以40度為標準來區分的話就能辨別是否為烈酒，但特地出一款57.6度的高粱，似乎很難與58度高粱作出區別，好奇用意為何？

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▲原PO從家裡挖出一罐罕見57.6度高粱。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，隨即引發熱烈討論，不少網友推測「差在瓶子比較好看？」、「好像還有56度的」、「0.4度感覺喝不出來耶？應該是噱頭？」、「味道不同吧我猜」、「可能是一瓶灌下去暈58分鐘或暈57.6分鐘的差別」、「我以為高粱只有58度，孤陋寡聞」，

對此，一名家中賣高粱的網友也出面解答，金門高粱的度數非常複雜，「基本上度數不同就可以當成是完全不同酒了」，除了單純標示上的酒精濃度不同外，度數不同還有另外兩個隱藏意義，就是「存放或釀造方式」跟「出自新舊酒廠的差異」。

該網友以常見的透明瓶58度高粱為例，通常寫58度的就是一般款，酒體是不同金門酒廠的混合酒，但若寫56度，就是一定會是在坑道裡陳年，且拿出來賣的都是至少3年以上的陳年高粱，是連存放的地方都不同。至於57.6度的紫瓶高粱，雖跟常見58度只差0.4度，但釀造時會加老酒調和，變成會有陳年香氣。

另外，該網友還透露，瓶子部分也有差，不同瓶子喝起來可能就變不同的酒體，「像雖然都是58度，但透明瓶的58度和白瓶子的58度也不同，白瓶子也有加老酒。總之喝不喝得出差別就見仁見智，但對於收藏酒迷來說是會覺得滿有差別的，所以不同度數或瓶身的行情也不太同就是了。」