2024全國優質東方美人茶評鑑　桃園青農廖俊融蟬連冠軍特等獎

▲2024全國優質東方美人茶評鑑。（圖／龍潭區農會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024年全國優質東方美人茶評鑑比賽，12日於龍潭區農會展開，經過激烈競逐，冠軍特等獎由龍潭區青年茶農廖俊融再度蟬連，頭等獎一則由苗栗銅鑼茶農韓順雄奪得。龍潭區農會總幹事湯明吉表示，全國東方美人茶經過桃園市政府多年來推廣及專業嚴格評鑑，已成為「品質、品牌及口碑」的國寶好茶。

同時，為配合農業部農糧署推動「國產茶葉強制溯源制度」，全國東方美人茶包裝罐上也規劃「溯源農糧產品」及「防偽封籤-茶資識」QR code，讓消費者得以即時掃描、追本溯源，也保障消費者的權益。

農業部茶及飲料作物改良場邱垂豐副場長表示，今年雨水充足，茶樹生長狀況佳，小綠葉蟬「著蜒」部分要看地區，若茶樹生長地區較悶溼熱，有利小綠葉蟬的活動，茶葉的品質較佳，香氣及滋味也會非常好，期許國人支持在地產業，讓茶業永續發展。

桃園市政府辦理全國東方美人茶評鑑比賽已有10多年，東方美人茶精選一心二葉茶芽製成，加上小綠葉蟬刺吸產生「著蜒」及茶農製茶技術的提升，讓「全國東方美人茶」深具「品質、品牌及口碑」的國寶好茶，更讓許多愛好者垂涎三尺。

2024年全國優質東方美人茶評鑑比賽，由各縣市農會推薦報名，總參賽點數共計465點(共計4,650斤茶葉)，相較於去年參賽點數有顯著成長，桃園市政府聘請農業部茶及飲料作物改良場專家擔任評審，進行為期3天的公平、公正、公開及嚴格的品評。