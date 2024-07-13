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大陸 大陸焦點 特派現場

中國「青年養老院」遍地開花！　年輕人躺平新去處

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲中國年輕人躺平風氣盛行，多地出現「青年養老院」。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

近期中國多地出現「青年養老院」，為在城市「內捲」的年輕人，提供放鬆充電的空間。行業獵頭分析，青年養老院反映出中國經濟持續下滑，導致部分中國青年得在更加競爭的環境求職，薪資又不穩定，萌生逃避心理。

據美國之音及陸媒澎湃新聞、中國新聞網報導，青年養老院主打一週僅人民幣數百元即可入住，並組織戶外活動及社交活動，邀年輕人一起種田、看電影等，為「同頻率」的年輕人創造交流空間。

主要客群為攝影師、藝術家等自由業工作者及面臨生活瓶頸須調整狀態的年輕人。截至今日，中國社群平台小紅書關於「青年養老院」的瀏覽量已超過500萬，顯現在中國網路輿論熱度。

不過，中國社群平台上也出現對「青年養老院」的負面看法，包括「這叫躺平院，別侮辱老人」、「無業遊民就是逃避」。在蘇州近郊建造青年養老院的主理人小許反駁，稱時下年輕人生活壓力大，房子買在高點，工作又捲，工時996（朝九晚九、一週工作6天），總得有休息的地方，這不是躺平，而是短時間充電。

有別於過去抑制「躺平」風氣，中國官方對青年養老院意外透露肯定意味。中國官媒中新社2日報導河北一間青年養老院，並引述河北省井陘縣住建局長王海維看法，他表示，此舉以傳統村落集中連片發展，將帶動縣域鄉村全面振興。

針對青年養老院在中國如雨後春筍般出現，香港的IMC Talent獵頭公司創始人David Xu分析，多年來的高校擴招，高等院校畢業文憑貶值，再加上經濟下滑，年輕人就業變得越來越競爭，收入卻不如以往穩定，使年輕人普遍對職場失望，選擇逃避。

中華經濟研究院助理研究員王國臣則表示，若常出現長期離職或請假，人力資本技術無法累積，對中國的長期經濟發展而言會出現抑制的效果。

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