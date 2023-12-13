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細看《帝王條款》力挺國中生！他揭關鍵：跟歧視和弱勢哪有關？

▲細看《帝王條款》力挺國中生！他揭關鍵：跟歧視和弱勢哪有關？。（圖／翻攝自臉書）

▲《帝王條款》畫作。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽特優獎，但也掀起輿論風波，校方事後緊急刪除祝賀文抱歉，而孩子也因此心情低落。不過，就有網友細看畫作後，力挺創作的學生，不少人也留言幫補血，「硬要把社會現象的討論和弱勢族群的霸凌劃上等號，根本假正義」、「他講的明明是用龜速行走的人，卻被擴大解釋成所有行人，風向帶成這樣？」

當初，該名同學透露，《帝王條款》主要想表達的是，社會當中人與人之間要彼此尊重，「所以行人通過馬路也要快速通過，不能如皇帝般霸道行走。」

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▲《帝王條款》畫作。（圖／翻攝自臉書）

▲學生表示，畫作的初衷是希望駕駛和行人互相尊重。（圖／翻攝自臉書）

眼看網上論戰四起，就有網友留言力挺，直言「你們只注意皇帝，根本沒有注意整幅畫的細節面，您真的能理解創作人想表達的意思和含義嗎？行人號誌剩下3秒，前後都是要準備通行的車輛，但這位身穿皇帝服的行人，竟牽著一隻烏龜緩慢行走，且距離對面還很遙遠，若是您見到剩最後3秒的綠燈，會選擇用這種方式過馬路嗎？

▲細看《帝王條款》力挺國中生！他揭關鍵：跟歧視和弱勢哪有關？。（圖／翻攝自臉書）

▲網友直言，關鍵是紅綠燈剩3秒，卻有人選擇用這種方式過馬路。（圖／翻攝自臉書）

網友接著說道，「我相信大多人不會，但有的人就是會，明知道剩3秒卻不願意等，選擇用這種方式過馬路，除了不尊重他人，也不尊重自己生命，難道不是把自己當帝王？先不論那些惡劣駕駛， 就單論這張畫，跟歧視還是弱勢團體有何關係？這就是一名國中生，在馬路上看到的現實，將靈感展現出來。

▲細看《帝王條款》力挺國中生！他揭關鍵：跟歧視和弱勢哪有關？。（圖／翻攝自臉書）

▲許多人認為，學生只是畫出所見的社會亂象，並不涉及歧視。（圖／翻攝自臉書）

這番話也獲得一些網友的認同，大家紛紛回應，「難得有理解這幅畫的人出現了，作者原意就是希望大家都能互相尊重，駕駛人禮讓行人，行人快速或正常速度過馬路（撇除肢障人士及老人），但卻有一堆人都覺得，行人過馬路可以像烏龜一樣慢慢走，阻礙交通不是他的事」、「我沒看出畫在諷刺行人或矮化行人，而是看到了另一層面的交通問題，若孩子的話能引起官員重視，重新改善得更好，我覺得這也挺好的，社會不就是要找出問題，不斷進步嗎？」「看過那種明明下班潮塞到爆炸，路人仍邊滑手機慢慢走過去，還有邊聊天的，走完又已經紅燈了，遇到好幾次」、「這孩子的立論點是希望行人跟駕駛要互相尊重，盡可能的為對方著想，這有什麼問題？當然，駕駛禮讓行人是理所當然，但我們也不希望看到，少數人在斑馬線跳舞，或是連救護車都不讓的這種亂象」。

▲細看《帝王條款》力挺國中生！他揭關鍵：跟歧視和弱勢哪有關？。（圖／翻攝自臉書）

▲網友更突破盲點，沒交通工具時，大家都是行人，「行人」並非特定族群。（圖／翻攝自臉書）

另外，部分網友不以為然，吐槽這是在歧視；然而，不少人則中肯表示，種族議題跟社會議題本質就不一樣，根本不能相提並論，況且「行人」並非特定族群，不論駕駛還是乘客，都有成為「行人」的時候，「邏輯障礙？沒用交通工具時大家都是行人」、「是在超譯嗎？以不同角度來看待交通問題，被說得好像罪大惡極」、「明明就是事實，這幾天行人跳舞，站在馬路上比中指挑釁駕駛，行人違規闖紅燈，這類新聞不夠多嗎？」

眼看一篇道賀文掀起巨大風波，校方回應，學生的出發點是希望用路人互相尊重，並從自身的體會創作出該漫畫，而校方發文祝賀造成社會的關心與討論，並非是學生當初創作本意，校方願致上十二萬分的歉意；而該學生因受外界諸多指責，心情低落，目前校方已加強心理輔導。

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