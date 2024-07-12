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故宮用AI教機器人寫書法　臨摹王羲之〈快雪時晴帖〉行書

▲▼故宮推出AI機械手臂寫書法，臨摹故宮典藏書畫文物。（圖／故宮提供）

▲故宮推出AI機械手臂寫書法，臨摹故宮典藏書畫文物。（圖／故宮提供）

生活中心／台北報導

透過AI人工智慧，機器人也能臨摹王羲之寫書法！國立故宮博物院今天（12日）舉辦「機械墨跡X聲控行獸：AI導向數位教育工作坊」，讓AI機器手臂重現書法家王羲之行筆字跡等故宮典藏文物書畫。

AI熱潮席捲而來，國立故宮博物院今舉辦新型態的數位教育活動「機械墨跡 X 聲控行獸：AI導向數位教育工作坊」，於政治大學達賢圖書館創客空間正式亮相。

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故宮指出，這次活動為了培養孩童的AI素養和科技力，推出AI機械手臂寫書法，臨摹故宮典藏書畫文物，結合科技與藝術教育，打造融合文物故事、科學探究、手作體驗等跨域整合的教育活動，陪伴孩子邊玩邊學精彩度過暑假生活。

故宮博物院副院長黃永泰表示，此次活動課程分為兩大主軸，第一部分課程為AI機器人寫書法。以故宮典藏珍稀的書法王羲之〈快雪時晴帖〉精摹本為核心，透過中正大學資工系副教授江振國自主研發的獨家演算法，運用AI人工智慧技術，促使機器人書寫出王羲之精煉華美的行書，呈現人文藝術與科技的跨界合作。

▲▼故宮推出AI機械手臂寫書法，臨摹故宮典藏書畫文物。（圖／故宮提供）

▲故宮今天舉辦「機械墨跡X聲控行獸：AI導向數位教育工作坊」。（圖／故宮提供）

第二部分為「生成式AI聲控神獸」手作體驗，以故宮院藏知名動物明星狻猊、犧尊為起點，使用生成式AI工具輔助學習，並組裝簡易的電路機構，製作出可聲控自走的可愛古代神獸。

故宮表示，透過數位教育工作坊，帶領孩童學習思考如何創新應用AI科技，也在與科技的互動中領略故宮文物的人文意涵。趁著暑假期間，一同展開博物館跨領域的教育實驗，享受科技與藝術匯流的箇中樂趣。

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