曾穿麵粉袋短褲吃過苦！接任獅子會總監　捐款60萬助弱勢

▲榮任獅子會總監施進興(左二)，捐款60萬元作公益。（圖／彰化家扶提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化家扶兒少保委員會委員施進興，現任佐岡鋼鐵公司董事長，今(12日)榮任國際獅子會300D-1區第4屆總監，率先包磚引玉捐贈60萬元給彰化縣內5個社福機構與身障團體，號召獅友們共同參與公益，為社會福利服務助弱勢。

施進興，出生於福興鄉農村，幼年時期因家境貧困，物資缺乏，常接受來自美國教會的援助麵條、麵粉等，穿著母親用麵粉袋親手做的中美國旗米粉袋短褲，如今經濟上漸漸有能力後，發願要多做善事回饋社會、幫助弱勢，也因信奉武財神的慈悲憫人之心。

施進興說，經濟狀況改善後，決定要回饋社會，幫助弱勢群體。他創立了彰化縣武玄日月功德會，該會以關懷疾苦、扶弱濟困、協助急難為宗旨，並已為喪葬救助、急難救助、獎助學金等事業做出貢獻。

施進興強調，只要有一口氣在，就會盡企業社會責任，回饋社會並照護需要幫助的人。他並長期投資家扶扶幼工作，為了貧困孩童的未來。今年，他選定「服務悅進、榮耀再興」為年度主題，強調公益服務，期待全體獅友一起為社福與身障出一份心力。

彰化家扶主任王震光對施進興的捐款表示感謝，他說，這筆捐款將讓家扶兒減輕生活與教育負擔。施進興長期關懷家扶兒，並號召獅友們一起推動家扶扶幼與兒保工作，因此能經常熱心引薦資源及捐款，讓家扶受助家庭即時獲得幫助。