　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

曾穿麵粉袋短褲吃過苦！接任獅子會總監　捐款60萬助弱勢

▲榮任獅子會總監施進興，捐款60萬元作公益。（圖／彰化家扶提供）

▲榮任獅子會總監施進興(左二)，捐款60萬元作公益。（圖／彰化家扶提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化家扶兒少保委員會委員施進興，現任佐岡鋼鐵公司董事長，今(12日)榮任國際獅子會300D-1區第4屆總監，率先包磚引玉捐贈60萬元給彰化縣內5個社福機構與身障團體，號召獅友們共同參與公益，為社會福利服務助弱勢。

施進興，出生於福興鄉農村，幼年時期因家境貧困，物資缺乏，常接受來自美國教會的援助麵條、麵粉等，穿著母親用麵粉袋親手做的中美國旗米粉袋短褲，如今經濟上漸漸有能力後，發願要多做善事回饋社會、幫助弱勢，也因信奉武財神的慈悲憫人之心。

▲榮任獅子會總監施進興，捐款60萬元作公益。（圖／彰化家扶提供）

施進興說，經濟狀況改善後，決定要回饋社會，幫助弱勢群體。他創立了彰化縣武玄日月功德會，該會以關懷疾苦、扶弱濟困、協助急難為宗旨，並已為喪葬救助、急難救助、獎助學金等事業做出貢獻。

施進興強調，只要有一口氣在，就會盡企業社會責任，回饋社會並照護需要幫助的人。他並長期投資家扶扶幼工作，為了貧困孩童的未來。今年，他選定「服務悅進、榮耀再興」為年度主題，強調公益服務，期待全體獅友一起為社福與身障出一份心力。

▲榮任獅子會總監施進興，捐款60萬元作公益。（圖／彰化家扶提供）

彰化家扶主任王震光對施進興的捐款表示感謝，他說，這筆捐款將讓家扶兒減輕生活與教育負擔。施進興長期關懷家扶兒，並號召獅友們一起推動家扶扶幼與兒保工作，因此能經常熱心引薦資源及捐款，讓家扶受助家庭即時獲得幫助。

ET快訊
快訊／PLG首輪選秀結果　莫巴耶狀元！
快訊／「人劍合一」殺死母　25歲男聲押
國中女病逝遺憾沒上高中　校長靈堂親送錄取通知「完成報到」
快訊／PLG選秀大洗牌！
鄭文燦信心滿滿！交出手機自清反成收押鐵證　太陽花心腹恐涉串證
快訊／張育成中職首打席攻擊第一球　右外野飛球被接殺
蔡阿嘎發聲粉碎鬧翻謠言！「久違合體嘎妹」無奈：別擴大解讀
王菲18歲女兒轉大人！逆天辣照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

周湯豪清晨5點衝鹿野高台！搭熱氣球自由飛　開心喊：好漂亮

臺東大武衛生所結合高醫！　心臟內科專科門診守護鄉親健康

臺東建築評圖第三屆首獎出爐　逢甲大學彭于芳奪金質獎

曾穿麵粉袋短褲吃過苦！接任獅子會總監　捐款60萬助弱勢

2.5萬人湧鹿野高台賞熱氣球　無人機煙火秀加周湯豪...現場嗨翻

警農聯手攔阻詐56萬　關山警分局長贈紅榜致謝

嘉義桃城茶樣子推限定1泊2食　攜手米其林主廚打造高質感鐵板燒

嘉油鐵馬道全線優化...第二階段點燈 　晚間悠閒散步好去處

提升救溺滅火能力　台中消防啟用「4G即時傳輸+55吋大螢幕」

精進化學災害搶救技能　南消第四大隊辦理化災演練如臨實境

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

SJ立志成為「2024最常訪台韓星」　始源大推「台灣超商便當」

小娟自爆「最高月入2360萬」　泳知嚇瘋：感覺有少說一點

周湯豪清晨5點衝鹿野高台！搭熱氣球自由飛　開心喊：好漂亮

臺東大武衛生所結合高醫！　心臟內科專科門診守護鄉親健康

臺東建築評圖第三屆首獎出爐　逢甲大學彭于芳奪金質獎

曾穿麵粉袋短褲吃過苦！接任獅子會總監　捐款60萬助弱勢

2.5萬人湧鹿野高台賞熱氣球　無人機煙火秀加周湯豪...現場嗨翻

警農聯手攔阻詐56萬　關山警分局長贈紅榜致謝

嘉義桃城茶樣子推限定1泊2食　攜手米其林主廚打造高質感鐵板燒

嘉油鐵馬道全線優化...第二階段點燈 　晚間悠閒散步好去處

提升救溺滅火能力　台中消防啟用「4G即時傳輸+55吋大螢幕」

精進化學災害搶救技能　南消第四大隊辦理化災演練如臨實境

瑞典「超帥電動敞篷概念跑車」即將亮相！1000匹馬力濃厚賽車風

台中驚見「雀躍的野豬」破壞農田　農業局將派人圍捕

氣象衛星「獵風者」風速資料上架　有助提升強降雨預報準確度

三郵輪預告新增台灣行程　港務公司赴韓參加郵輪論壇有斬獲

布藍登投到3局緊急退場　富邦悍將說明：左膝不適

冰箱塞太滿傷身！　醫曝「最佳狀態」

第5季PLG首輪選秀結果　莫巴耶狀元！李允傑、馬克斯分居榜眼探花

台北公車路線命名「顏色藏玄機」　網驚呼：活這麼大才知道

周湯豪清晨5點衝鹿野高台！搭熱氣球自由飛　開心喊：好漂亮

宴請雙北藍議員！　謝國樑：傳達正確資訊、不讓假訊息亂竄

陸屁孩人孔蓋放火「全身屎被炸飛」

地方熱門新聞

台66高架化實施「穿衣改衣」工程

7員工合計437歲　源順食品獲頒「友善信賴廠商」

桃園捷運綠線首次管冪工程　穿越百年大圳

台鐵桃園新站開工　預定2030年底完工

林口長庚赴不丹義診　喇嘛及居民們來求診

透過手工西服產業體驗營　男子實現轉職夢

民眾提「撤銷淡北道路2階段環評」敗訴

賴清德總統參與全國童軍大露營開幕

東海仙氣4姊弟爆紅　7/12合體台中鍋烤節

施彥廷：桃園是台灣最亮麗城市

推廣在家講客語　桃園客語家庭募集計畫啟動

捷運幸福站立體停車場今起免費

中油幼兒園畢業典禮　舊衣再造創意走秀

嘉科實中免試入學分發報到率100%

更多熱門

相關新聞

機車下鄉考照！媽半夜排隊搶頭香　大學兒雙腿發抖出局

機車下鄉考照！媽半夜排隊搶頭香　大學兒雙腿發抖出局

各縣市在暑假期間辦理「機車考照下鄉服務」超夯，彰化縣和美鎮長林庚壬服務處與彰化監理站，今年第8年辦理機車下鄉考照，受理70個名額，日前開放現場排隊，1名媽媽在清晨3點半到場排隊搶頭香，為21歲的愛子報名，但今(12日)上午在路考時因緊張到雙腿發抖，雙腳落地被判定出局，只能下次再拚駕照拿到手。

拖板車板台脫落巴士追撞　14人唱聖歌祈禱

拖板車板台脫落巴士追撞　14人唱聖歌祈禱

想輕鬆賺錢　17歲屁孩淪車手遭逮

想輕鬆賺錢　17歲屁孩淪車手遭逮

國1彰化路段2車追撞　回堵2公里　

國1彰化路段2車追撞　回堵2公里　

花壇今晚送肉粽3小時　延後1.5h

花壇今晚送肉粽3小時　延後1.5h

關鍵字：

彰化獅子會家扶總監捐款麵粉袋

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

購物天后電話講一半「突發怪聲」

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

虎尾逆倫慘案！兒突喊「人劍合一」刺死母親

北韓「公開槍決」30多名中學生

30人酒駕姓名、照片公布

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

這群人木星單飛認「分手17年男友」內幕曝光

前AV女優現身「啦啦隊徵選」

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

更多

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面