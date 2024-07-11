大逆轉！花壇今晚「送肉粽3小時」被罵爆　延後1.5h烏溪送煞出海　

▲花壇灣東村今晚8點將舉辦送肉粽。（示意圖／翻攝自Google Maps）

記者唐詠絮／彰化報導

花壇鄉灣東村內有一名年約60歲中年男子輕生，家屬為求平安，今晚8點舉辦「送肉粽」科儀，但路線只公布2街道，村里辦公室在網路貼出公告後，由於送煞時間從晚上8點就開始，且持續3個小時，加上路線不清不楚，村長被罵翻了。鄉代翁啟祐表示，經過協調，喪家的送煞科義，延後到晚上9時30分左右，呼籲鄉親用正面能量及心存善念來看待。

有人認為，以往送煞科儀，都是在深夜10點以後舉辦，這次在8點，時間未免太早了，也沒有路線，送煞時間長達3個小時，「這要怎麼閃」，引發民怨。村長許松柏表示，喪家拜託他在網路上PO出今晚「送肉粽」的時間與路線，送煞科儀原是於8點到11點舉行，送煞路線則是從隴西一巷至榮興路往至於路線就是沿著榮興路送到烏溪出海口，今天下午發更正公告，延後到約10點送煞。

▲花壇灣東村今晚8點將舉辦送肉粽。（圖／翻攝自花壇人俱樂部）

翁啟祐說，今晚送煞科儀是在事發點做儀式後，隨即以車輛送走，一般人萬一經過撞見，也不太會曉得是哪一台車輛，送煞時間延後從晚上21:30分開始，約1個小時左右結束，呼籲各位這段期間儘可能避開，並用正面能量及心存善念來看待，也體諒家屬及禮儀社的辦理模式、一定會盡可能以不擾民、不造成不便為優先。

▲花壇灣東村今晚8點將舉辦送肉粽。（圖／翻攝自花壇人俱樂部）

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