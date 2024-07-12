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吳子嘉誣指靠疫苗A錢判賠300萬！　陳時中：賠償全數捐公益

▲行政院政務委員陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院政務委員陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉因抹黑陳時中「靠疫苗A錢」，而遭台北地院判決須賠償衛福部前部長、現任政委陳時中300萬。對此，陳時中今（12日）稍早表示，從防疫工作到現在，這麼長一段時間裡，來自四面八方的抹黑與謠言，已經注定了沒有人是贏家。此外，他也要向社會報告，最終獲得的賠償金額，將全數捐做公益。

陳時中提到，稍早，他的委任律師傳來訊息說，針對吳子嘉先生抹黑他「靠疫苗A一億美金」的案子，法院宣判吳子嘉損害名譽成立，被告吳子嘉先生須支付300萬元損害賠償。

陳時中還點出，法院判決書中寫明，經過證據調查，依證人到庭作證及原告到院接受當事人訊問，以及其他書證內容，應認為被告上開言論與客觀事實不符，且被告在發表言論前亦未盡合理查證義務。

針對整起事件，陳時中感慨，去年他就告訴大家，這些昧於良心顛倒事實的造謠，必將受到正義的審判，在此對於法官做出的公正判決，他由衷感謝。

不過，陳時中坦言，從防疫工作到現在，這麼長一段時間裡，來自四面八方的抹黑與謠言，已經對他和全體行政團隊同仁，造成嚴重傷害。「這些惡毒的指控和汙名，再多金錢也不能夠彌補回來，即使最後勝訴，從第一句謠言抹黑出現起，就已經注定了沒有人是贏家。」

最後，陳時中表示，他也要向社會報告，最終獲得的賠償金額，將全數捐做公益，讓這起沒有贏家的遺憾事件，也能夠對台灣社會有所助益。

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