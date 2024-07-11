鄭文燦還有多少資金可拿出？　吳子嘉驚爆：調度上億不是問題

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，今地院三度開羈押庭。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦涉嫌於「華亞科技園區土地開發案」收賄500萬，歷經兩次各500萬、1200萬交保後， 檢方都進行抗告，桃園地院11日下午三度重開羈押庭。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（10日）表示，不認為賴清德有親自做任何指示，僅只有對此事「開綠燈」而已。而針對鄭文燦資金，他直言，鄭要調度現金，一億都沒問題，鄭文燦跟建商合作，有多少土地的利益，而且鄭捐助給新潮流多少錢、幫了新潮流多少忙，這些絕對是有上億。

吳子嘉於節目《董事長開講》表示，根據消息，鄭文燦在機場就被逮捕，這是很羞辱的方式。而賴清德處理鄭文燦，其實也讓蔡英文現在擔心，下個處理的就是自己。

吳子嘉指出，他跟鄭文燦認識三十年左右，鄭文燦從議員、中央黨部、新聞局長一路往上爬，這路上沒有敵人、朋友很多，在桃園任內更是經常交際，甚至一天要到15場以上，這也成了鄭文燦的問題。他認為，現在嚴重的是，賴清德敢這樣處理鄭文燦，震驚全黨上下，因為鄭文燦現在是新潮流的召集人，但吳子嘉不認為，賴清德有親自做任何指示，僅只有對此事「開綠燈」而已

針對鄭文燦有多少資金，吳子嘉直言，鄭文燦要調度現金，一億都沒問題，以億元當單位再談。他強調，大家不懂鄭的實力，鄭文燦跟建商合作，有多少土地的利益，而且鄭捐助給新潮流多少錢、幫了新潮流多少忙，有多少立委拿了鄭文燦的資金，這些絕對是達到上億元沒有問題。

▼《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖／記者黃克翔攝）