吳子嘉慘了！爆陳時中靠新冠疫苗污1億美金　法院判賠300萬

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉（左）。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉去年（2023年）公開指稱，前閣揆蘇貞昌與衛生福利部前部長陳時中，2020年靠採購新冠疫苗A了1億美元，陳自認遭抹黑，告吳求償1000萬元，台北地院審結，今（12日）判吳子嘉須賠償300萬元，可上訴。

判決理由指出，吳子嘉本案指稱陳時中在BNT疫苗採購過程中，有立法委員吳秉叡、信東製藥公司介入，衛福部因此匯出訂金5000萬美元，以及疫苗採購價格有1億美元價差，陳時中、蘇貞昌等人有貪污或貪污未遂等情事，吳子嘉的言論固然基於監督政府，但本案言論性質涉及事實真偽，仍須合理查證才能免責。

法官認為，依掮客王國綸、東洋藥品董事長林全證詞，以及陳時中到庭作證接受吳子嘉詰問內容，加上其他書證，顯示吳子嘉本案言論與客觀事實不符，吳也未盡合理查證義務，不能阻卻違法，審酌陳時中名譽權所受侵害、雙方身分地位與經濟能力等，認定吳應賠陳300萬元。

本案源於吳子嘉去年5月20日在網路政論節目中，重提他先前所說衛福部2020年以每劑約50美元，向BNT原廠議價採購500萬劑疫苗、已先付5000萬美元訂金的往事，吳在節目表示鴻海集團總裁郭台銘買同樣疫苗與數量、每劑只約30美元，兩者價差1億美元。

▲衛生福利部前部長陳時中告吳子嘉求償1000萬元，出庭批對方拼湊污衊「譁眾取寵」。（圖／記者黃哲民攝）

吳子嘉在節目指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠買疫苗A了1億美元」、「後來把這個合約變成封存30年不准看，就是白白貪污將近30億台幣」等語，引發譁然。陳時中批吳造謠，告吳求償1000萬元。蘇貞昌也告吳求償1000萬元，另案審理中。

陳時中本案被吳子嘉聲請傳喚作證，出庭首度揭露2020年底與BNT德國原廠議約500萬劑、每劑單價43美元。陳強調，政府絕沒故意買貴，就算買貴也不能說成貪污，批吳子嘉譁眾取寵。

陳時中指出，BNT原廠隔年（2021年）1月8日同意衛福部發布議約成功的新聞稿，同月15日卻以全球供貨吃緊為由喊卡，當時疫苗市場是賣方強勢，政府雖積極爭取，但這筆交易最後仍告吹，政府根本沒預付所謂的5000萬美元訂金。

陳時中請法官「還我一個清白」，強調採購疫苗過程可受公評，但應基於事實、不能用任意拼湊的言論污衊防疫團隊是貪污犯。陳開完庭受訪，解釋郭台銘採購BNT疫苗數量較多、交貨較晚，所以價格較低，若原廠當時願依約交貨，「1劑50美金，我也願意買」。

吳子嘉沒認錯，回敬陳時中「謝謝部長把這個合約數量跟單價，在法院公諸於世」，但衛福部當年與BNT議價，每劑仍比鴻海集團總裁郭台銘採購且已交貨高出13美元，兩者同樣採購500萬劑，價差高達6500萬美元。

吳子嘉承認，衛福部向BNT原廠的採購最後沒成交，「有一個簽署失敗的合約」，但他認為這是「貪污未遂」。

法官傳訊曾任行政院長的東洋藥品董事長林全作證，調查東洋當時居間採購BNT疫苗破局經過，林全證稱，當時有掮客問東洋有無興趣透過對岸上海復星公司購買BNT，東洋聯繫衛福部願協助克服政府不能直接向上海復星交易的困境，幫忙採購所需的200萬劑。

林全指稱，後因上海復星報價每劑78.36美元，他覺得太離譜，「不要講衛福部，我自己在行政院也不會同意」，且社會大眾有很多誤解，東洋因此發布重訊，宣告BNT採購案破局。