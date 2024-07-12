台塑重臣楊兆麟首曝光！坐輪椅戴遮陽帽擋臉　兒陪同搭豪車離開

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦在任職桃園市長期間涉嫌貪汙收賄，11日桃園地院裁定鄭文燦羈押禁見，而涉嫌向鄭文燦行賄的台塑集團總管理處前總經理楊兆麟，今（12）日重開羈押庭，法院仍維持1000萬元交保，因需提出交保收據證明，所以等了近2小時，讓家人送來相關收據，隨後楊兆麟在2位律師與兒子陪同下，乘坐輪椅離開法院，楊兆麟也在這起貪汙醜聞爆發後首度曝光。

▲台塑集團總管理處前總經理楊兆麟坐輪椅離開桃園地院。（圖／記者沈繼昌攝）

本案係華亞科學園區外一處9.5公頃農地地主組成重劃會，向桃市府申請自辦重劃，主導重劃會的台塑集團前高層籌出500萬元透過與華亞重劃會主委廖俊松等人交付給鄭文燦，鄭文燦事後主導由市府通過該重劃案。

捲入本案的台塑集團總管理處前總經理楊兆麟、台塑集團前副總經理兼發言人侯水文等人集資，透過與鄭文燦熟識的台塑集團顧問廖俊松、以及廖俊松在台塑任職的2個兒子均遭檢調搜索、約談，除楊兆麟因高齡90歲，日前獲法院裁准以1000萬元交保，其餘4人都已遭到收押禁見。

▲楊兆麟上車離開桃園地院。（圖／記者沈繼昌攝）

檢方日前對楊兆麟交保提出抗告，高院發回更裁後，今桃園地院裁定維持1000萬元交保，因需提出交保收據證明，所以花費近2小時等候家人送來相關收據，法院拿到收據後核銷，隨後楊兆麟在2位律師與兒子陪同下，乘坐輪椅離開法院，楊兆麟戴著遮陽帽，全程低頭沉默不語，到院外後便在旁人攙扶下，由賓士等2台豪車載他離開。

