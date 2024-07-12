竹市21官警抽罰單遭聲押！首波1偵查佐收押、7交保　警局到場辦保

記者陸運陞、陳韻如／新竹報導

新竹市警局多名官警涉嫌替民眾抽回交通違規逕行舉發單，昨檢方帶回28名官警，檢方訊後依違反貪污治罪條例聲押禁見其中21人。稍早，新竹地院分3批召開羈押庭，其中張姓偵查佐准押禁見，另有7名官警分別以3萬元至20萬元不等交保，而交保訊息公布後，警局同仁也立刻帶著現金到場辦保，至於其餘13人目前仍在開庭中，結果將陸續出爐。

▲新竹21名官警涉賄，目前已有7人裁定交保，稍早警局同仁到場協助辦保。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，此案起因為新竹地檢署檢察官偵辦新竹市警局秘書宋瑞展、新竹市議會秘書彭學雷涉及的電玩店收賄弊案時，從宋展瑞的手機中發現，新竹市有多名官警疑似「民眾」請託，涉嫌抽回交通違規逕行舉發單。

檢方經過蒐證後，於昨日晚間指揮調查局台北市調查處、新竹市警察局，持搜索票展開大動作搜索，並通知涉案官警28人、證人2人到案，訊後聲押禁見其中21名官警，包含一名退休人員，而官階最高為二線二星警務員。

稍早，新竹地院分3批召開羈押庭，而21名官警的委任律師也已陸續到場。對此，新竹市一分局長羅裕成表示，羈押庭透過警友會協助聘請律師，21名官警1人1律師，陣仗相當龐大。

最新消息出爐，羈押庭於下午2點開至目前為止，已有一名張姓偵查佐准押禁見，另有7人分別以3萬元至20萬元不等交保，而這7人交保訊息公布後，警局同仁立刻帶著現金到場辦保，至於其餘的13人目前仍在開庭當中，結果將陸續公布。