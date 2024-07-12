　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹市21官警抽罰單遭聲押！首波1偵查佐收押、7交保　警局到場辦保

記者陸運陞、陳韻如／新竹報導

新竹市警局多名官警涉嫌替民眾抽回交通違規逕行舉發單，昨檢方帶回28名官警，檢方訊後依違反貪污治罪條例聲押禁見其中21人。稍早，新竹地院分3批召開羈押庭，其中張姓偵查佐准押禁見，另有7名官警分別以3萬元至20萬元不等交保，而交保訊息公布後，警局同仁也立刻帶著現金到場辦保，至於其餘13人目前仍在開庭中，結果將陸續出爐。

▲▼ 新竹21名官警涉賄，目前已有7人裁定交保，稍早警局同仁到場協助辦保 。（圖／記者陸運陞攝）

▲新竹21名官警涉賄，目前已有7人裁定交保，稍早警局同仁到場協助辦保。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，此案起因為新竹地檢署檢察官偵辦新竹市警局秘書宋瑞展、新竹市議會秘書彭學雷涉及的電玩店收賄弊案時，從宋展瑞的手機中發現，新竹市有多名官警疑似「民眾」請託，涉嫌抽回交通違規逕行舉發單。

檢方經過蒐證後，於昨日晚間指揮調查局台北市調查處、新竹市警察局，持搜索票展開大動作搜索，並通知涉案官警28人、證人2人到案，訊後聲押禁見其中21名官警，包含一名退休人員，而官階最高為二線二星警務員。

▲▼ 新竹21名官警涉賄，目前已有7人裁定交保，稍早警局同仁到場協助辦保 。（圖／記者陸運陞攝）

稍早，新竹地院分3批召開羈押庭，而21名官警的委任律師也已陸續到場。對此，新竹市一分局長羅裕成表示，羈押庭透過警友會協助聘請律師，21名官警1人1律師，陣仗相當龐大。

最新消息出爐，羈押庭於下午2點開至目前為止，已有一名張姓偵查佐准押禁見，另有7人分別以3萬元至20萬元不等交保，而這7人交保訊息公布後，警局同仁立刻帶著現金到場辦保，至於其餘的13人目前仍在開庭當中，結果將陸續公布。

ET快訊
百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識
快訊／「本土魔獸」謝宗融離隊
快訊／吳子嘉判賠300萬！　陳時中：賠償全數捐公益
快訊／21官警遭聲押！首波1人收押、7人交保
快訊／戴資穎奧運籤表出爐！
桃園阿公性侵女童42次　誆「無套」才能解救妳
快訊／打詐專法三讀　鉅額詐欺最重關12年、平台不配合防詐可重
「人劍合一」捅母2刀亡　檢曝25歲男：精神狀況不穩定
快訊／ 分科測驗數甲參考答案出爐　估5標提高7至8級分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車下鄉考照！媽半夜幫排隊搶頭香　21歲大學兒雙腿發抖秒出局

派美女業務勾醫師「假病詐保」　首腦潛逃泰國5年繼續騙栽了

竹市21官警抽罰單遭聲押！首波1偵查佐收押、7交保　警局到場辦保

搶救俄烏「山姆」將軍！台中女砸16萬只為見他一面　結局心碎了

台中東帝士廣場「恐怖黑煙竄天」　11樓水塔起火...消防灌救中

「人劍合一」刺殺雙親！檢曝25歲男：精神狀況不穩定　母中2刀亡

吳子嘉慘了！爆陳時中靠新冠疫苗污1億美金　法院判賠300萬

三巨頭行賄鄭文燦！台塑爆官商勾結醜聞　光速切割盡顯毫無擔當

蟑螂放內褲！淫男騙「體內驅蟲」性侵女童42次　重判13年半

渣男苦戀酒店妹「7刀殺死她還騎身上亂摸」　國民法官判無期

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

SJ立志成為「2024最常訪台韓星」　始源大推「台灣超商便當」

小娟自爆「最高月入2360萬」　泳知嚇瘋：感覺有少說一點

機車下鄉考照！媽半夜幫排隊搶頭香　21歲大學兒雙腿發抖秒出局

派美女業務勾醫師「假病詐保」　首腦潛逃泰國5年繼續騙栽了

竹市21官警抽罰單遭聲押！首波1偵查佐收押、7交保　警局到場辦保

搶救俄烏「山姆」將軍！台中女砸16萬只為見他一面　結局心碎了

台中東帝士廣場「恐怖黑煙竄天」　11樓水塔起火...消防灌救中

「人劍合一」刺殺雙親！檢曝25歲男：精神狀況不穩定　母中2刀亡

吳子嘉慘了！爆陳時中靠新冠疫苗污1億美金　法院判賠300萬

三巨頭行賄鄭文燦！台塑爆官商勾結醜聞　光速切割盡顯毫無擔當

蟑螂放內褲！淫男騙「體內驅蟲」性侵女童42次　重判13年半

渣男苦戀酒店妹「7刀殺死她還騎身上亂摸」　國民法官判無期

32歲男拔智齒爆哭！櫃台小姐送「小禮物」　網一看喊：大寶寶

尼泊爾暴雨釀土石流！　2輛巴士被沖下河「至少62人失蹤」

興富發再砸近38億　搶下七期市政路最後一間幼稚園

安得烈慈善協會舉辦生命成長營　助弱勢孩子追逐夢想

流浪幼貓「腸子掉出5公分」　暖女「不捨小小年紀受苦」決定給家

孔劉生日禮物堆成山　潮流裝扮跪謝粉絲厚愛

陸成立「警稅合成作戰中心」　海基會提醒台商密切注意

富邦勇士宣布「本土魔獸」謝宗融離隊　他將轉戰日職B3球隊

機車下鄉考照！媽半夜幫排隊搶頭香　21歲大學兒雙腿發抖秒出局

百貨員工認證！放這音樂＝「外面下雨了」　大票驚呆長知識

21歲女騎士遭巨木襲擊　人車瞬被砸飛送醫命危

社會熱門新聞

虎尾逆倫慘案！兒突喊「人劍合一」刺死母親

30人酒駕姓名、照片公布

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

快訊／雲林25歲男凌晨持刀殺母　父也中刀送醫

小姊妹「遭親媽騙下水溺斃」今解剖！　父心碎現身

北市街頭槍擊「10天掃黑」　警局長率隊突檢酒店

幫買1992元日用被喊卡　鄭文燦友人急問：何時能再補貨

即／台南警五分局驚傳墜樓！警專實習生送醫不治

即／土城騎士遭垃圾車攔腰輾　臟器外露送醫不治

即／新北機車與垃圾車碰撞　騎士臟器外露命危

槍手伏擊吳明達後投案　穿Prada移送地檢署

已婚機師被讚「下面很可愛」　激戰兒同學的媽

即／新竹市警涉幫民代抽罰單　檢聲押21名官警

更多熱門

相關新聞

派美女業務勾醫師「假病詐保」　首腦潛逃泰國5年栽了

派美女業務勾醫師「假病詐保」　首腦潛逃泰國5年栽了

許姓男子成立保險黃牛公司，找美女業務員勾結醫師，偽造假的診斷證明詐騙勞健保，在台被判處共計8年4個月有期徒刑，許於2019年潛逃前往泰國仍從事詐騙行為，在今年6月底遭泰國警方查獲，刑事局國際刑警科於12日將許押返回國服刑。

台中東帝士廣場頂樓竄濃煙　警消趕往救援

台中東帝士廣場頂樓竄濃煙　警消趕往救援

台塑重臣楊兆麟涉行賄鄭文燦　律師團驚見前新竹副市長

台塑重臣楊兆麟涉行賄鄭文燦　律師團驚見前新竹副市長

快訊／虎尾弒母男移送稱：我很愛我媽

快訊／虎尾弒母男移送稱：我很愛我媽

嘉義警和友合開賭場　警局火速停職

嘉義警和友合開賭場　警局火速停職

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎爆「退追嘎妹」3蹊蹺被挖！

蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」！網瘋猜

購物天后電話講一半「突發怪聲」

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

虎尾逆倫慘案！兒突喊「人劍合一」刺死母親

30人酒駕姓名、照片公布

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

前AV女優現身「啦啦隊徵選」

這群人木星單飛認「分手17年男友」內幕曝光

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

新竹市21官警遭聲押　市警局緊急回應：絕不庇縱

「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了

國軍儀隊7/15起撤出中正紀念堂！

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

更多

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面