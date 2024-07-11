台中城市半程馬拉松12／8起跑　首度新增2km耶誕變裝組

▲台中城市半程馬拉松12月8日起跑，今年首度新增2km耶誕變裝組。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

一年一度、2024台中城市半程馬拉松將在12月8日登場，今年以「RUN FOR OUR PLANET」為主題，不同於往年，除了有半馬組21km、挑戰組10km及休閒組5km之外，還首度新增「聖誕裝扮組」2km，邀請跑者穿上聖誕裝。台中市副市長鄭照新今(11)日也出席宣傳記者會，由於去年活動有1萬4000多位跑友響應，主辦單位也預估今年參與人數上看2萬人。

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▲副市長鄭照新透露，自己當天也會參與，歡迎跑友報名參加。（圖／記者游瓊華攝）



「台中城市半程馬拉松」今年將於台中市政府「府前廣場」起跑，經過台中國家歌劇院、夏綠地公園、高鐵新市鎮生態公園等著名景點，將城市建設之美盡收眼底。

副市長鄭照新表示，台中常辦路跑活動，是熱愛運動的城市，其中「台中城市半程馬拉松」是最具代表性的城市半馬之一，感謝台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄與其所領導的團隊，以及各熱心企業結合路跑做公益並兼顧環保。

他也提到，台中城市半程馬拉松已舉辦第六屆，活動報名費部份捐做公益，此次紀念衫更特別採用寶特瓶回收紗製作，感謝公會在疫情期間捐出超過1300萬元的防疫基金，符合聯合國ESG(環境保護、社會責任、公司治理)企業永續經營指標，一起推動城市永續發展。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄表示，去年活動有1萬4000多位跑友響應，獲各大社團企業認可，今年希望達成2萬人參與，持續擴大活動影響力，推行ESG行動。主辦單位透露，此次活動秉持「以運動做公益」及低碳精神，從源頭減少碳排放，包括報名系統、活動手冊、成績公布及「完賽證明」均電子化，即日起至10月3日開放報名，詳請都可上網查詢。