民宅常檢舉...警員上門逮通緝犯持毒　搜索驚見「灶底藏槍」

記者邱中岳／台北報導

北市警內湖分局大湖派出所警員，日前接獲線報，轄區內一處民宅經常遭到檢舉，出入複雜、妨害安寧，警方到場處理抄錄資料，意外發現在場者幾乎都有毒品前科，果真查獲1名2條通緝男子身上藏有毒品，進而搜索後還在屋主家中搜出大量毒品，更在廚房的瓦斯爐下起獲霰彈槍以及開山刀。

警方調查，在北市內湖區有一處民宅，民宅經常遭人檢舉出入複雜，也被檢舉過妨害安寧，警方到場處理並抄錄相關資料，發現出入分子幾乎都有毒品前科，於是在10日前往現場埋伏，警方當場逮捕1名從民宅出來的46歲李姓男子，盤查後發現李姓男子因毒品、詐欺，遭士林地檢署發布通緝，且身上還藏有毒品、吸食器。

▲民宅經常遭檢舉，警員上門查獲通緝犯持毒，進門搜索灶底發現霰彈槍以及開山刀。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，後續又直接進入民宅，並在63歲的林姓男子住家內查獲分裝好的毒品安非他命、海洛因等證物，另外，還在廚房瓦斯爐「灶底藏槍」，被警方當場搜出霰彈槍以及開山刀等證物，訊後將李依照毒品送辦，另外通緝部分解送歸案，林姓屋主則是另依照毒品、槍砲等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲警方查獲民眾藏霰彈槍、開山刀，表示要自保，不排除現場是毒品交易據點防黑吃黑。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，李、林2人為朋友關係，平時以打零工維生，林向警方供稱持有槍枝是為了防身，且住處又發現分裝好的毒品，儘管林表示毒品要自己施用，但警方仍不排除現場是毒品交易據點，警方也將持續追查毒品來源。