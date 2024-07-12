彭啓明親審前業主風電案　藍委批：未迴避利益、重創公信力

▲羅智強召開「利益未迴避 重創環評公信力」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

新任環境部長彭啓明上任後首件環評審查案，即被抓包是過往與彭所設立公司有7000萬合作案的業主「達德能源」，並將其所申請陸域風機環差審查案通過，引發外界質疑未利益迴避。立法委員羅智強、王鴻薇、林思銘今（12日）召開記者會，抨擊被認為來自業界清流的彭啓明，卻是賴政府第一個出現利益未迴避，重創環評公信力的官員。

「瓜田不納履，李下不整冠」，羅智強認為，彭啓明擔任部長後，天字第一號通過的環境影響審查案，居然就是自己過去的業主，而對外回應更是「對不上、切不了、又心虛」，天氣風險管理公司三年前對外宣稱，其所簽約的對象就是德達，怎麼變成彭啓明口中的「允能」公司，完全對不上；所謂被切出去的允能公司，簽約時就是達德的子公司，是切不了的事實；最後就是彭部長心虛，知道當初達德是業主，不能審達德的案子，所以只好偷龍轉鳳說「這是跟允能簽約的案子」。

羅智強表示，彭啓明顯然對達德這位老朋友很照顧，到底在急什麼 ? 從民眾提供的截圖可以看到，現任達德公關部門的員工指出，在彭啓明跟賴清德共同出席的餐會上面，彭啓明特地跟這位公關說「你們的環評通過了」向其道賀，根本是踩在利益迴避的規範上。從天氣風險管理公司的官網上，服務包含各類綠能環境監測及環評案，但是對於過去的合作對象卻是保密不公開，彭啓明應該要盤點自己的業主，也對外說清楚，否則只會重創公信力。

王鴻薇認為，彭啓明跟達德能源之間的關係就是「瓜田李下」，完全沒有考慮利益迴避，大家認為他是清流，結果不到一個月就主持達德能源的環差評估會議，而第一個通過的案子就是過去業主的申請案，對於社會觀感非常差。

王鴻薇更要彭啓明不要切割，聲稱當初給天氣風險這個案子的是允能公司，而允能的母公司是誰？正是達德能源，怎麼會是兩者無關？彭啓明親自出席主持會議，既然過去有標案往來，就應該利益迴避。過去的商業合作關係，基於商業競爭要求不能公開，但現在做為主管跟審理案件的部長，就要自我揭露過去的合作關係，才能做出迴避，彭啓明必須要認真說清楚講明白，過去我承包的案子跟達德完全沒有關係。

林思銘則強調，根據環境部環境評估審查委員會組織規則跟相關規定，有利害關係的人就應該要迴避，更何況擔任會議主持人，既然該綠能公司跟彭啓明所經營的公司是有往來的客戶，就應該要如實迴避，如今反而大辣辣地擔任審查會議主持人，難道不知道利益迴避的法令嗎?出現如此嚴重瑕疵，不只讓人感覺瓜田李下，也會質疑有沒有利益輸送的問題，不應該球員兼裁判。

林思銘也呼籲，到政府部門服務的官員，應該要盤點跟自我揭露過去在業界服務的客戶，並做出利益迴避，不應該毫無掩飾地，以為大家不知道自己跟綠能公司的關係而不利益迴避，官員必須依法行政，彭啓明應該要出面來面對瑕疵，誠懇地道歉並審視自己過去經手的案件，才能為環境部的審查會議找回信心。

羅智強補充，近年綠能發展過程，接連發生不少的貪腐事件，台灣高等檢察署還因此特別成立了「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」。據高檢署統計，自2021年至2023年9月30日止，檢方查緝妨害綠能產業發展犯罪已偵辦108案，其中羈押20人，起訴67人，2023年達德集團也捲入行賄案件。現在賴清德總統才剛剛對外宣示，「打詐、掃黑、肅貪」是當下執政的三大重點。上任即將滿兩個月的彭啓明部長，要多加注意了，不要下一個綠能弊案，就因為沒有利益迴避而跌倒。

