鄭文燦涉貪法院裁定500萬元交保！　藍委：應立即辭去海基會董事長

▲鄭文燦。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉貪遭聲押，桃園地院今（6）日下午裁定500萬交保，並限制住居、限制出境出海。對此，國民黨立委許宇甄表示，鄭文燦在擔任桃園市長期間，就傳出介入許多土地開發案子，桃園人都知道鄭文燦的綽號叫「鄭百億」。從交保金額來看，涉嫌重大，鄭文燦應該立即辭去海基會董事長職務，靜待司法調查。

許宇甄指出，鄭文燦在擔任桃園市長期間，地方就傳出他介入許多土地開發案子，就連民進黨創黨元老都曾跳出來批評他，說鄭文燦的綽號叫「鄭百億」，桃園人都知道。

許宇甄認為，自總統賴清德上任後，對內毫無建樹，對外軟弱無力，媒體近日公布他的民調，比起上個月大幅下滑，此時接連出現司法偵辦大動作，讓人不免懷疑是不是藉由偵辦政治人物，以轉移民調下滑和人民不信任的危機？

許宇甄強調，鄭文燦在桃園具爭議事件的傳聞並不少，今日因涉貪事件被桃園地院要求500萬元重金交保，並限制住居、出海，已不適合再擔任海基會董事長一職，地方法院做出的裁定，已嚴重限制刑案被告的人身自由權，尤其該被告還肩負兩岸復談任務，加上桃園地檢要對民進黨前副閣揆做出如此大的禁限制，除了需要有充足事證外，還要有很大的勇氣，在在顯示鄭文燦已不適合再擔任政府職務。期盼司法能公平調查，不護航、不護短，勿枉勿縱，盡速釐清事實真相。也請賴清德好好處理兩岸人事問題，儘速恢復對話，重建兩岸和諧穩定關係。

