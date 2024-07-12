鄭文燦被收押　游盈隆籲民進黨注意1事：Happy Hour已結束

記者黃翊婷／綜合報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦被指控涉嫌貪汙收賄，11日被桃園地院裁定羈押禁見。民意基金會董事長游盈隆認為，鄭文燦如今除了怪自己，民進黨上下也應該深自檢討，戒慎恐懼，「蔡英文8年完全執政的Happy Hour已經結束，但道德寬鬆的痛苦正逐漸浮現。」

▲鄭文燦被控涉貪。（圖／記者林敬旻攝）

鄭文燦涉嫌於「華亞科技園區土地開發案」收賄500萬，桃園地院三度召開羈押庭，前兩次分別裁定鄭文燦以500萬元、1200萬元交保，第三次則裁定羈押禁見，理由是鄭在5日應訊之前，曾傳訊息給施姓祕書，而且訊息內容與應訊答辯方向相同，有串證之疑慮。

▲游盈隆臉書發文截圖。（圖／翻攝自Facebook／游盈隆）

游盈隆11日在臉書發文表示，「何昔日之芳草兮，今直為此蕭艾也；豈其有他故兮，莫好修之害也」，鄭文燦落到如今這樣的困境，除了怪自己，究竟是誰害的，民進黨上下也應該深自檢討，戒慎恐懼，好自為之，「蔡英文8年完全執政的Happy Hour已經結束，但道德寬鬆的痛苦正逐漸浮現。」

此外，游盈隆先前也曾在臉書發文談論鄭文燦涉貪案，當時他認為，鄭文燦涉貪可能只是一件地方首長貪瀆案，但鄭是前總統蔡英文執政團隊的要角，深受蔡信任，一度被拱成接班的不二人選，涉貪事件發生之後，不僅重創民進黨清廉形象，也嚴重腐蝕民眾對民進黨政府的信任感。