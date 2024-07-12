　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦被收押　游盈隆籲民進黨注意1事：Happy Hour已結束

記者黃翊婷／綜合報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦被指控涉嫌貪汙收賄，11日被桃園地院裁定羈押禁見。民意基金會董事長游盈隆認為，鄭文燦如今除了怪自己，民進黨上下也應該深自檢討，戒慎恐懼，「蔡英文8年完全執政的Happy Hour已經結束，但道德寬鬆的痛苦正逐漸浮現。」

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，今地院三度開羈押庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭文燦被控涉貪。（圖／記者林敬旻攝）

鄭文燦涉嫌於「華亞科技園區土地開發案」收賄500萬，桃園地院三度召開羈押庭，前兩次分別裁定鄭文燦以500萬元、1200萬元交保，第三次則裁定羈押禁見，理由是鄭在5日應訊之前，曾傳訊息給施姓祕書，而且訊息內容與應訊答辯方向相同，有串證之疑慮。

民意基金會董事長游盈隆臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／游盈隆）

▲游盈隆臉書發文截圖。（圖／翻攝自Facebook／游盈隆）

游盈隆11日在臉書發文表示，「何昔日之芳草兮，今直為此蕭艾也；豈其有他故兮，莫好修之害也」，鄭文燦落到如今這樣的困境，除了怪自己，究竟是誰害的，民進黨上下也應該深自檢討，戒慎恐懼，好自為之，「蔡英文8年完全執政的Happy Hour已經結束，但道德寬鬆的痛苦正逐漸浮現。」

此外，游盈隆先前也曾在臉書發文談論鄭文燦涉貪案，當時他認為，鄭文燦涉貪可能只是一件地方首長貪瀆案，但鄭是前總統蔡英文執政團隊的要角，深受蔡信任，一度被拱成接班的不二人選，涉貪事件發生之後，不僅重創民進黨清廉形象，也嚴重腐蝕民眾對民進黨政府的信任感。

ET快訊
4類人恐最缺B群！　這罐是「提神or助眠」一圖秒判斷
拜登又口誤！直喊「烏克蘭總統普丁」　澤倫斯基一旁超尷尬
林靖恩近20年沒回老家！　鄰居曝：聊天雞同鴨講
快訊／新竹市警涉幫民代抽罰單　21名官警聲押
鄭文燦最大麻煩是「綠營執政」　媒體人嘆：喊迫害恐沒人理
《全明星》女星認「星巴克」兼職　悄關IG曝困境

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭文燦被收押　游盈隆籲民進黨注意1事：Happy Hour已結束

台積電德國建廠、輝能科技前進法國　林佳龍：歐盟對台灣的支持力道越來越大

鄭文燦收押禁見　國民黨：哀矜勿喜

鄭文燦早知檢調偵辦內容被收押　律師：不能先沙盤推演喔？

鄭文燦最大麻煩「是綠營執政」！媒體人嘆：喊被迫害恐怕也沒人理

鄭文燦「串證」收押　他喊：某市長也一樣...但從頭到尾沒被羈押

「大進滿88」遭陸扣留逾一周　陸委會喊話：完成法規程序盡快放人

鄭文燦進看守所　他曝第一關「確認肛門」4難過點：出來會瘦一圈

守護百萬毛小孩！林岱樺、李坤城、黃秀芳催生《寵物食品安全管理法》

海基會董事長懸缺　陸委會：暫依目前狀況運作

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

爺孫戀林靖恩深夜偷外送　蹲路邊吃被逮喊：肚子餓

韓國小學生不認識利特.神童　直言SJ：像脫口秀藝人XD

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

貓半夜不睡精力旺盛怎麼辦？　媽自製「紙箱玩具」放電成功

披99號！張育成加盟富邦悍將　簽史上最大約3.5年9250萬

鄭文燦被收押　游盈隆籲民進黨注意1事：Happy Hour已結束

台積電德國建廠、輝能科技前進法國　林佳龍：歐盟對台灣的支持力道越來越大

鄭文燦收押禁見　國民黨：哀矜勿喜

鄭文燦早知檢調偵辦內容被收押　律師：不能先沙盤推演喔？

鄭文燦最大麻煩「是綠營執政」！媒體人嘆：喊被迫害恐怕也沒人理

鄭文燦「串證」收押　他喊：某市長也一樣...但從頭到尾沒被羈押

「大進滿88」遭陸扣留逾一周　陸委會喊話：完成法規程序盡快放人

鄭文燦進看守所　他曝第一關「確認肛門」4難過點：出來會瘦一圈

守護百萬毛小孩！林岱樺、李坤城、黃秀芳催生《寵物食品安全管理法》

海基會董事長懸缺　陸委會：暫依目前狀況運作

颱風最快下周一生成！專家：一個帶著一個　可能路徑出爐

涉地下匯兌217億！　88會館郭哲敏遭裁定延押禁見2個月

嘉基急診團隊　奪2024年超音波競賽冠軍

台灣穿山甲又生了！　布拉格動物園宣布「潤喉糖」晉升二寶媽

台北男吸毒家暴「只想自己爽」　全家苦求重判：別讓他返家

成人展員工爆「常被要公關票」！蔡阿嘎急PO VIP截圖：我都自己買

女兒還沒升六年級「身高逼近170邊緣」　宋哥上網求不長高秘方！

嘉科實中免試入學分發報到率100%　5A以上學生10多位

快訊／高雄廢棄物處理場大火！焦黑濃煙狂竄　警消射水搶救中

TOYOTA入門休旅即將大改款！比Yaris Cross更便宜　油耗有望破30km／L

陸屁孩人孔蓋放火「全身屎被炸飛」

政治熱門新聞

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

鄭文燦最大麻煩是綠營執政！媒體人：只能自己吞

鄭文燦進看守所　他曝「先確認肛門」：出來會瘦一圈

鄭文燦收押　游盈隆：Happy Hour結束

鄭文燦被收押　律師：不能先沙盤推演喔？

鄭文燦收押禁見　國民黨：哀矜勿喜

黃暐瀚：鄭文燦已經被判政治死刑！　「燦笑」消失只剩沈重與無奈

鄭文燦裁定收押！　吳宗憲曝內幕：切莫忽視政治影響力

大進滿88遭扣逾一周　陸委會：盡快放人！

台積電德國建廠、輝能科技前進法國　林佳龍：歐盟對台灣的支持力道越來越大

鄭文燦進看守所　謝克洋：押勒押勒，晚安大阿哥

快訊／鄭文燦涉貪遭收押　民進黨「明日起停權三年」

鄭文燦收押　黃國昌：新潮流果然很夠力

顏若芳開車「遭遊覽車追撞」手部拉傷

更多熱門

相關新聞

鄭文燦被收押　祕書LINE訊息成主因

鄭文燦被收押　祕書LINE訊息成主因

海基會前董事長鄭文燦被指控在擔任桃園市長期間涉嫌收賄，二進二出桃園地院，分別以500萬元、1200萬元交保，但11日桃園地院召開第三次聲押庭，經過4小時庭訊，認為鄭5日應訊前，透過LINE傳送訊息給施姓祕書，有串證之疑慮，因此裁定羈押禁見。鄭文燦的3名律師徹夜撰寫抗告書，並在11日深夜遞交至桃園地院。

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

鄭文燦收押禁見　國民黨：哀矜勿喜

鄭文燦收押禁見　國民黨：哀矜勿喜

鄭文燦被收押　律師：不能先沙盤推演喔？

鄭文燦被收押　律師：不能先沙盤推演喔？

鄭文燦最大麻煩是綠營執政！媒體人：只能自己吞

鄭文燦最大麻煩是綠營執政！媒體人：只能自己吞

關鍵字：

鄭文燦游盈隆

讀者迴響

熱門新聞

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

30人酒駕姓名、照片公布

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

求明牌睡墓地！他中獎千萬「問1句」...竟意外身亡

Kim曬Nico泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

ETF搶翻天！　006208明起暫停初級市場申購

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

槍手伏擊吳明達後投案　穿Prada移送地檢署

鄭文燦最大麻煩是綠營執政！媒體人：只能自己吞

鄭文燦進看守所　他曝「先確認肛門」：出來會瘦一圈

佩佩站老街自拍「後方現詭異臉」自我安慰：一定是面具

更多

最夯影音

更多

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

爺孫戀林靖恩深夜偷外送　蹲路邊吃被逮喊：肚子餓

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面