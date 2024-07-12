　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

反駁布林肯「助力說」　北京：俄製武器零件多來自美企

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

文／中央社

美國國務卿布林肯說，俄羅斯武器裝備在過去一年半大量增加，這是中國助力俄國防工業基礎的產物。北京今天反駁稱，俄製武器72%的西方零部件來自美企，不知美國如何解釋。

綜合第一財經等陸媒報導，有媒體下午在中國外交部例行記者會提及，布林肯（Antony Blinken）10日參加北約華盛頓峰會公共論壇表示，「過去一年半，我們看到俄羅斯武器裝備大量增加，這是中國助力俄國防工業基礎的產物。中國不可能在聲稱支持和平、希望與歐洲建立更好關係的同時，又助長自冷戰結束以來對歐洲安全最嚴重的威脅」。

中國外交部發言人林劍回應稱，中方堅決反對美方在沒有任何證據的情況下持續散布所謂「中國支持俄羅斯國防工業」的虛假訊息。

他說，烏克蘭危機（俄烏戰爭）爆發之初，美國就造謠「中國向俄提供軍事支持」，但至今未提出任何實質證據，連美軍的負責人也坦言，中國並未在衝突中向俄提供軍事援助。

林劍稱，事實上，有數據顯示，俄羅斯進口武器零部件和（軍民）兩用物項超過60%來自以美國為首的西方國家；被烏克蘭摧毀的俄方裝備95%的關鍵零部件也來自西方；俄製武器72%的西方零部件來自美國公司。不知美方對此作何解釋？

林劍還說，美國及其盟友至今未中斷對俄羅斯的貿易，去年對俄貿易額達1300多億美元，占俄國外貿的18%。全球大多數國家也沒有參與對俄制裁或中斷對俄貿易。

他反指美國一邊出爐大規模的援烏法案，一邊無端指責中俄正常經貿往來，「這是赤裸裸的虛偽雙標」；還指美國慣於偽裝成所謂的正義使者、人權衛士、世界警察，「幹的卻都是拱火澆油、挑亂生戰、對立對抗的事」。

林劍最後稱，中國不會向衝突（俄烏戰爭）任何一方提供武器，這一立場一貫明確。中國企業依照世界貿易組織（WTO）規則和市場原則，與包括俄烏在內的世界各國展開正常經貿合作，合情合理，「輪不到個別國家指手畫腳」。

ET快訊
Kim曬Nico泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」
鄭文燦沒吃看守所晚餐！
「人權法官」逆轉裁定鄭文燦羈押　身分背景曝光
鄭文燦律師「抗告書完成」！已送到桃園地院
鄭文燦進看守所　他曝第一關「確認肛門」4難過點：出來會瘦一圈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

反駁布林肯「助力說」　北京：俄製武器零件多來自美企

劉德華演唱會瘋搶！黃牛票喊到「原價30倍」　歌迷買單原因曝

媽教孩暑假作業「氣出雞爪手」急診　抓醫崩潰喊：我不行了！

停車起糾紛！他下秒「拿斧頭狂殺」女司機一家　傳5月嬰兒也受害

陸前駐美大使崔天凱：美國衰退論不符實際　勿錯誤認知

中國CPI數據低迷　需求偏弱低物價短期難扭轉

美國延長對港實施國家緊急狀態　中國外交部不滿

兩岸聚焦治療與預防「銀屑病」　500名專家學者分享經驗

史上「最窩囊」高空彈跳！很菜也敢玩　景區：每天超多人來體驗

澳門保安局遭網路攻擊　警局、消防局網站全停擺

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

爺孫戀林靖恩深夜偷外送　蹲路邊吃被逮喊：肚子餓

韓國小學生不認識利特.神童　直言SJ：像脫口秀藝人XD

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

貓半夜不睡精力旺盛怎麼辦？　媽自製「紙箱玩具」放電成功

披99號！張育成加盟富邦悍將　簽史上最大約3.5年9250萬

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

反駁布林肯「助力說」　北京：俄製武器零件多來自美企

劉德華演唱會瘋搶！黃牛票喊到「原價30倍」　歌迷買單原因曝

媽教孩暑假作業「氣出雞爪手」急診　抓醫崩潰喊：我不行了！

停車起糾紛！他下秒「拿斧頭狂殺」女司機一家　傳5月嬰兒也受害

陸前駐美大使崔天凱：美國衰退論不符實際　勿錯誤認知

中國CPI數據低迷　需求偏弱低物價短期難扭轉

美國延長對港實施國家緊急狀態　中國外交部不滿

兩岸聚焦治療與預防「銀屑病」　500名專家學者分享經驗

史上「最窩囊」高空彈跳！很菜也敢玩　景區：每天超多人來體驗

澳門保安局遭網路攻擊　警局、消防局網站全停擺

2024人氣美白新品盤點！IPSA追光瓶超透亮、Jurlique淡斑精華好有感

反駁布林肯「助力說」　北京：俄製武器零件多來自美企

北市街頭爆槍擊「掃黑10天」　警局長率隊臨檢！酒店妹美腿排排站

火車站站務員「睡過頭未開門」旅客錯過班車　台鐵申誡處分

快訊／台南市善化區民宅火警　屋內救出3人送醫

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

快訊／坎城影后雪莉杜瓦離世！享壽75歲　拍完《鬼店》被爆崩潰退圈

台積電德國建廠、輝能科技前進法國　林佳龍：歐盟對台灣的支持力道越來越大

鄭文燦收押禁見　國民黨：哀矜勿喜

一半的人都做過！5個「敷面膜壞習慣」　恐讓膚質越來越糟

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

劉德華演唱會超難搶！黃牛票喊到「原價30倍」

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

媽教孩暑假作業「氣出雞爪手」　掛急診喊「我不行了」

停車起糾紛！他下秒拿斧頭狂殺女司機一家

反駁布林肯　北京：俄製武器零件多來自美企

小6生稱讀書是本分　同學一旁驚到掉下巴

海底撈新服務又來了！等位可以打麻將

老乾媽礦物油超標！眾人聯想驚：根本破案

700萬粉網紅爆裸照外流！　哽咽：隱忍只換來鍵盤俠狂歡

史上最窩囊高空彈跳　景區：每天超多人玩

陸屁孩人孔蓋放火被炸飛　母要告下水道

上身沒穿衣隆乳手術被偷拍！無碼片全網大放送

19歲混血網紅遭前男友偷拍　逼繼續性關係

崔天凱：美國衰退論不符實際　勿錯誤認知

更多熱門

相關新聞

美國2026年將於德國部署飛彈　俄羅斯：將做出回應

美國2026年將於德國部署飛彈　俄羅斯：將做出回應

美國和德國昨天在北大西洋公約組織（NATO）會議宣布，美國將於2026年開始在德國部署遠程飛彈。俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫今天表示，俄國將對美方這項計畫做出軍事回應。

川普副手3人選　挺台參議員被點名

川普副手3人選　挺台參議員被點名

崔天凱：美國衰退論不符實際　勿錯誤認知

崔天凱：美國衰退論不符實際　勿錯誤認知

美國延長對港實施國家緊急狀態　中國外交部不滿

美國延長對港實施國家緊急狀態　中國外交部不滿

大魯閣簽下美國2據點　拚明年底全美開出10家店

大魯閣簽下美國2據點　拚明年底全美開出10家店

關鍵字：

中國俄羅斯美國武器外交

讀者迴響

熱門新聞

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

30人酒駕姓名、照片公布

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

Kim曬Nico泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

ETF搶翻天！　006208明起暫停初級市場申購

鄭文燦進看守所　他曝「先確認肛門」：出來會瘦一圈

求明牌睡墓地！他中獎千萬「問1句」...竟意外身亡

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

即／鄭文燦到桃園看守所了　編號2350準備吃4菜1湯

即／開5槍伏擊吳明達！33歲男遭羈押禁見

反骨孫生遭控性騷「酷炫認不意外」！　直播撂重話：不要跟他出去

佩佩站老街自拍「後方現詭異臉」自我安慰：一定是面具

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

更多

最夯影音

更多

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

爺孫戀林靖恩深夜偷外送　蹲路邊吃被逮喊：肚子餓

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面