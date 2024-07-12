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中油幼兒園落實環保永續　畢業典禮舊衣再造創意走秀

▲▼中油幼兒園落實環保永續議題，畢業典麗舊衣改造「走秀」展現，落實愛護地球 。（圖／嘉義市中油幼兒園提供）

▲▼中油幼兒園落實環保永續議題，畢業典麗舊衣改造「走秀」展現，落實愛護地球 。（圖／嘉義市中油幼兒園提供）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義市中油幼兒園10日舉行第二屆「衣啟飛翔」創意畢業典禮，結合市府挹注培星計畫，將學期成果讓幼兒以「走秀」方式，自信亮麗展現，園長郭怡琳表示中油團隊發展「創新永續」的教學理念，將環保玩創意的主題帶入課程，結合中油石化產業及在地資源，「台灣時尚美學協會」致力推動原衣改造的公益團體，與協會產學合作，發展出「舊衣玩創意」主題。

▲▼中油幼兒園落實環保永續議題，畢業典麗舊衣改造「走秀」展現，落實愛護地球 。（圖／嘉義市中油幼兒園提供）


彩虹班老師表示，探究生活中穿在身上的衣服，並打扮變裝各種造型是孩子最愛的遊戲，但更進一步，帶領孩子發現「衣服」的製作原料及對環境造成汙染及動手來玩改造，藉由家長及專家的協助，設計各種生活小物，從用手縫紉、裁縫車體驗、打版、裁剪、編織、綁帶、剪貼方式，不斷嘗試中來完成作品，原本擔心孩子會刺到手，昀修小朋友：在縫的時候會很小心，就不會刺到手。

▲▼中油幼兒園落實環保永續議題，畢業典麗舊衣改造「走秀」展現，落實愛護地球 。（圖／嘉義市中油幼兒園提供）


學童立綸媽媽表示，孩子從學校學會拿針縫衣服，回家也會細心的拿起針線想縫補破掉的娃娃，而不是將娃娃丟掉不要了!芊涵媽媽表示，家中其實很少買衣服，也會將不穿衣服送給需要的朋友，從環保課程中讓孩子學會惜福，捨得把好的服拿出來交換，讓孩子懂得資源再利用是很有意義的。

▲▼中油幼兒園落實環保永續議題，畢業典麗舊衣改造「走秀」展現，落實愛護地球 。（圖／嘉義市中油幼兒園提供）


郭怡琳表示，近年來政府推動聯合國發展目標，環保永續議題從教育開始是刻不容緩的，讓孩子穿上改造型服亮麗「走秀」展現，傳達愛護地球的行動也能從「衣」開始。

 
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