快訊／大巨蛋案「忽略演唱會使用需求」　監察院糾正北市府、內政部

▲台北大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北大巨蛋能否舉辦演唱會備受外界關注，對於責任歸屬，監察院今（11日）發新聞稿指出，北市府民國95年簽訂BOT合約起即知悉大巨蛋除體育館使用外，另有藝文表演、集會及展覽等使用方式，卻漠視其他非體育如演唱會使用之適法性，引致紛爭不斷，內政部也未能正視大巨蛋有多元化複合使用之需求，與時俱進適切修改相關法令，監察院為此糾正台北市政府、內政部。

監察院教育委員會11日通過對台北市政府、內政部的糾正案，針對有關大巨蛋體育館能否作為演唱會使用的爭議，由於大巨蛋體育館係經行政院核定為國家重大經濟建設之一，採BOT方式辦理，中央及地方主管機關均負有法定監督義務，演唱會之使用並非遠雄公司現在所提出，其實從95年簽約起臺北市政府即知除體育館使用外，另要做藝文表演、集會及展覽等使用，並有該簽訂合約書可稽，但是臺北市政府未能本於權責面對相關建管法令或內政部釋示，漠視藝文表演或演唱會使用形式之適法性，引致紛爭不斷。

糾正案文也指出，內政部業管之建築技術規則內的建築物使用類組，對於演唱會使用形式，欠缺明確規範，臺北市政府106年起曾多次函請內政部釋示，內政部均未明確加以解釋，不足以解決大巨蛋適法性需求，內政部顯然忽略大巨蛋是行政院核定國家重大經濟建設，未能正視大巨蛋複合使用之需求，與時俱進適切修改相關法令，均有怠失。

而北市府自民國107年迄今對外說明忽稱需經技術規則第127條檢討，忽而稱按台北市大型群聚活動安全管理自治條例申請辦理即可，立場不定，準據不明，有違行政一體性之原則，有損政府威信。本案除技術規則第127條之爭議外，於建築物防火避難性能設計計畫書僅就體育館功能驗證，並已檢討地下2層（-10.5公尺）球場面1.5萬人之避難能力，惟卻排除演唱會使用形式之評定。

對於大巨蛋能否做演唱會使用，監察委員林盛豐、王美玉表示，大巨蛋是否能舉辦演唱會使用，首先應該以合乎法制許可方式辦理，以排除外界所存疑之球場面活動與疏散，動線規劃、維護管理強度等疑義，而且一定要能建立相關大巨蛋辦理活動的「安全指引」，內政部及北市府作為建築法的主管機關，自應就法制面與實體面之爭議切實檢討改進，以維護公共安全，保障人民基本權利。

糾正案文也指出，大巨蛋營運單位所提「防災及緊急應變計畫」欠缺審議機制，報府即同意備查，有欠妥當。另外使用執照但書之「室內避難管理對策（7項）」也無審議制度，涉及強化避難逃生演練與避難管理，臺北市政府應就闕漏，詳加檢討，保障人民之生命自由財產。

依據促進民間參與公共建設法，臺北市政府為「臺北文化體育園區─大型室內體育館臺北大巨蛋BOT案」之主辦機關，在111年11月18日所核定大巨蛋開發案投資執行計畫書「防災及緊急應變計畫」為促進民間參與公共建設法第43條所定營運計畫之一部，依據行為時之促參法第52條與第53條主辦機關即負有監督責任，但防災緊急應變計畫欠缺相關「審議」機制，報府即同意備查，有欠妥當。

糾正案文續指，根據本案使用執照但書規定「營運前加強室內及戶外避難引導設施，包括本次審議所提室內避難管理對策（7項），並針對節點提出避難演練，強化管理機制」，係屬使用執照附款，為行政處分之負擔，市府為建築法之主管機關，亦無審議規範。欠缺審議機制，均涉及如何強化避難逃生演練與避難管理之事項，臺北市政府自應就其制度面與執行面之闕漏，詳加檢討，俾保障人民之生命自由財產。

監委也提出意見，本案乃國人殷殷期盼之標竿公共設施，幾經試營運，因仍未滿載，而大致順利。最大考驗仍是大型演唱會連球場面都站滿人群時之緊急疏散。必須考量基地的容留總量，基地內奔馳逃生人流，基地四周交通，以及往基地內搶救之消防車，救護車，警車，以及停車場內大量往外逃難的汽機車，除須切實按照相關法令與本次調查意見之外，或許仍須仰賴電腦模擬與實地演習，方能獲取最佳逃生避難之管理方案。

監委指出，本調查諮詢參與歷次審查之委員，其共識為，大巨蛋為台灣首次出現之超大規模封閉型建築類型。背負著台灣國民全體之殷殷期盼，諸多參與籌建之公私部門之人員，也是競競業業，夙夜匪懈，惟所應處理之課題，是現有之建築技術規則，實有不足，相關監管權責，也有待釐清，相關規劃設計，監管審查及管理維安等專業者應以最高標準，以及務實協作的態度，方得以確保大巨蛋不可妥協之最高安全標準。

監委也舉韓國梨泰院事件為例，因空間不足，人潮擁塞，瞬間發生傷亡慘重之踩踏事件，大巨蛋之建築內部，基地範圍之避難容留空間，與周邊之都市環境，均存在潛在之危險因子，有待相關單位共同戮力，透過慎密的規劃、演練、調整，以消弭危機於無形，切勿以法無明定，或權責並不在我，而坐視災難發生於萬一。

