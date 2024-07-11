12星座2024下半年麻煩事　金牛愛情敲警鐘、摩羯工作沒回報

▲人生總會遇到麻煩事，12星座在2024下半年可能會碰上哪些令人困擾的狀況，一次告訴你。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

人生不可能總是好事連連，時運際遇有高有低，坦然接受生活中出現的不幸說來簡單、要做到還是有難度，如果能夠事前知道可能會遇到的各種麻煩事，預先做好心理及各方面的準備，或許會讓心情輕鬆一些，日本網站《an.an》就貼心為大家整理了12星座2024年下半年可能會面臨的麻煩事，快一起來看看吧！

牡羊座

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下半年可能出現麻煩的是在職場方面，工作運勢有下降的趨勢，即使不關你的事也可能受到其他人餘波的影響；幸好的是，牡羊座下半年擁有較強的集中力，因此應對這些問題並不困難，可以在午休時間拉拉筋骨、做伸展運動，有助於身心放鬆平衡。

金牛座

不論是單身還是有伴的人，下半年在戀愛方面都要多注意，因為有可能會捲入一些意想不到的戀愛麻煩中，切記越慌張越容易出錯的道理，真的碰上時留心靜觀其變，不要隨便聽取旁人給的建議，情況可能會更加惡化，先保持內心穩定再按照自己的想法處理。

雙子座

雙子座的下半年整體運勢不錯，但要小心如果太過得意，可能會讓金錢運開始走下坡，這段時間需要特別留意不小心掉東西或遺失重要物品，貴重物品盡量鎖進抽屜或保險箱中；至於經常使用的物品，記得固定好收納位置，這樣就能避免弄丟東西讓自己煩心。

巨蟹座

下半年的巨蟹座容易變得情緒化，心情起伏較大，特別是容易受到旁人刻薄的話語影響，不過阻止這一切的根源在於你的內心；想要開運，可以為自己創造一些單獨悠閒度過的時光，平時需要努力就全力以赴、該放鬆時也要學會放鬆，掌握好生活節奏很重要。

獅子座

不像平時殺伐決斷的個性，獅子座下半年的判斷力會減弱，容易做出錯誤的選擇，因此即使心中覺得「這就是唯一的答案」，也記得提醒自己停下來再三思考，這樣才有助於看清真相，不要固執己見，否則冒失的決定有可能會讓人傷心、選擇離你而去。

處女座

處女座下半年可能會抓著「曾經能擁有大量金錢或賺錢」的執念不放，但是時間不等人、過去都過去了，現在是現在，務必將眼光放遠、不要執著於過去的輝煌時代，開闢新的道路、斷捨離掉陳舊的東西或情緒，才能讓人心情愉快地面對未來，不錯過即將到來的財運。

天秤座

下半年工作量會比平時多，所以可能使情緒起伏跟著變得比較大，小事就容易讓你感到煩躁，一煩就更容易出錯，所以要多加留意，提醒自己多些耐心，比起追趕速度更要重視工作時的穩定性，這樣才可以避免發生大型失誤，隨時謹記細心和良好的工作品質才能帶來好運。

天蠍座

上半年累積至今的疲勞會在下半年集中爆發，讓天蠍座感到疲憊不堪，甚至到了不想思考任何事情的地步，因此記得要找個真正能讓自己放空的地方好好休息一下；等到身體和心理狀態恢復後，不要逃避現實，勇敢重新開始面對挑戰，把必須完成的任務先做完會讓你輕鬆不少。

射手座

一向樂觀看待事情的射手座，到了2024下半年會面臨忙得讓你不知道自己在做什麼的狀況，各種請求紛至沓來，可能連享受成就感和滿足感的時間都沒有；不過，這樣的忙碌反而有機會讓你忘了那些不愉快的事情，未嘗不是件好事；另外，人際關係也將會有所好轉。

摩羯座

對於工作一直以來都兢兢業業的摩羯座，到了下半年的努力卻不容易被看見，即使完成工作上比較大的項目也可能無法將其轉化為收入，付出和回報不成正比讓你對公司感到不滿，而且金錢運低迷還可能影響運勢陷入惡性循環，儘管如此，還是要試著退一步、避免衝突，靜候時機。

水瓶座

被許多人認為超級做自己的水瓶座，下半年如果按照情緒行事可能會遭受挫折，因此要行動前記得冷靜思考，下半年會碰上的麻煩是即使主動出擊也難有好結果，不如保持低調，等待對方主動接觸連絡，善用內心的博愛精神分散注意力來度過這段時間，對你會比較好。

雙魚座

雙魚座下半年會有些辛苦，心情既可能會變得抑鬱、工作上也可能會遭遇不合理的批評，肩負壓力雙重；不過，好加在同事和朋友會給你加油打氣，因此不需要過於在意；如果遇到不愉快的人事物，不要把負面情緒壓抑在心裡，可以去KTV唱歌或運動發洩一下。