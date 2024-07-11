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社會 社會焦點 保障人權

台中醫美診所無預警歇業　「植髮還沒完」男子氣翻投訴消保官

禿頭,禿子,頭髮,毛髮（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲男性消費者買了除毛、植髮課程，結果毛沒除到、植髮也沒完成，業者就拉下鐵門（示意圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

位在台中火車站旁的耀亞美學診所6月下旬以整修公告為由無預警歇業，有消費者一口氣支付4萬多元買醫美凍晶課程，結果才剛抽完血，課程都還沒做，業者就歇業；也有不少男性消費者買了除毛、植髮課程，結果毛沒除到、植髮也沒完成，業者就拉下鐵門。

台中市消保官康馨壬表示，經聯繫業者，業者回應，消費者可先透過官方Line聯繫，他們也會通知消費者處理退費事宜，但退費進度牛步，讓消費者不滿，近期統計，市府已經受理耀亞美學診所消費糾紛案件約66案，不僅有台中消費者受害，遠在彰化、新北、南投、苗栗、嘉義以及彰化等地。

▲「植髮還沒完」醫美診所無預警歇業，男子怒投訴消保官。（圖／台中市政府提供）

▲耀亞美學診所6月下旬以整修公告為由無預警歇業，業者發簡訊通知消費者，但退費方式牛步，讓消費者不滿。（圖／台中市政府提供）

康馨壬也提到，耀亞美學的收費方式不僅有現金、信用卡，甚至還有融資公司分期付款方式。有消費者砸了4萬多元，向融資公司分6到8期付款買凍晶課程，根本還沒開始療程，就遇上業者歇業情況。

康馨壬提醒，以VISA、MASTER 為例，自刷卡日起540日曆天且業者未提供服務起120日曆天內，以上日期需再扣除發卡行作業所需的15工作天，即使業者已經請款，消費者未使用的美容服務費用，仍可要求信用卡機構退還；建議透過刷卡支付美容服務費用的消費者，可先向發卡銀行申請爭議款，以保障自身權益。

另外，消費者如果利用融資公司分期繳款，可向融資公司主張同時履行抗辯權，拒絕繳納該診所未履行的美容服務費用。

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