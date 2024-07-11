美超微CEO梁見後出身嘉義　當地產業喊話回家設廠

▲▼ 嘉義地方產業呼籲梁見後回台設廠 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣、市青創協會由市青創理事長吳宗翰、縣青創理事長劉鎧維率領近60位理監事和成員，11日前往民雄工業區聖賢機電參訪，由冠賢機電董事長林建祥及團隊工作人員接待，也由於林建祥恰好是美超微電腦CEO梁見後鹿滿國小、竹崎國中同學，因此會談中除論及越南設廠，眾人更積極呼籲梁可以回台回嘉設廠，照顧故鄉也提升嘉義能見度。

▲冠賢機電董事長林建祥是美超微電腦CEO梁見後鹿滿國小、竹崎國中同學，基於故鄉情感樂見梁見後回台設廠 。（圖／記者翁伊森攝）

出身台灣嘉義的美超微電腦公司CEO梁見後，自上個月返台和黃仁勳捲起AI風潮，在故鄉嘉義也吹起仰慕之風，地方各界紛紛表達期盼返回故鄉投資之聲。曾是梁見後鹿滿國小及竹崎國中同學的林建祥，目前是民雄工業區冠賢機電公司董事長，也多年來投資越南設置工業區有成，在梁見後回台期間也以同學情誼在台北碰面，對於超微電腦能夠回嘉投資充滿期待。

林建祥表示，自己是美國超微電腦公司CEO梁見後的鹿滿國小及竹崎國中同學，幾次私下與梁弟會談中論及廠房土地因素，及相關設廠條件若是將有機會回台設廠，初步大約需要五公頃廠房土地，甚至50-60公頃，會中同時藉由嘉義縣、市青創會理事長劉鎧維、吳宗翰，帶領幹部、會員們於自家廠房參訪時，眾人由林建祥帶領下，高舉布條聯手振臂呼口號歡迎梁見後返回故鄉投資設廠。

▲嘉義市青創理事長吳宗翰 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣、市青創會的幹部、會員們， 11日在嘉義市青創理事長吳宗翰與嘉義縣青創理事長劉鎧維共同帶領下，前往民雄工業區冠賢機電公司參訪，同時舉行創業楷模投資觀摩座談會，除發問了解目前國內外投資環境外，對AI科技所帶來風潮，青創幹部們展現關切之心，探討如何因應，同時切入商機。

▲嘉義縣青創理事長劉鎧維 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣議員黃啟豪也到場支持，並表示台糖在新港鄉有250公頃的新港農場土地可運用，基地距離科學園區距離也相當近，將督促縣府開發既有優勢且持續招商，歡迎梁見後回台設廠。



最後在青創會員們的相互鼓勵下，了解超微電腦能夠回嘉投資是可期待的未來，在聽取林建祥董事長說明與梁見後碰面洽談的心得，嘉義縣、市青創夥伴們相互攜手振臂高呼，期盼林建祥董事長持續積極聯繫接洽，邀請梁見後執行長能夠返回故鄉，並協助規劃在嘉義縣投資設廠，青創幹部高舉布條表達歡迎，並將持續聯合地方各界表達心聲，結合嘉義縣府與議員促成投資設廠的可能。

▲嘉義縣議員黃啟豪 。（圖／記者翁伊森攝）