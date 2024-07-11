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大陸 大陸焦點 特派現場

25歲「最肥老師」激減75公斤變女神！對比照太驚人　秘訣大公開

▲▼25歲「最肥教師」激減75kg。（圖／翻攝自微博）

▲25歲「最肥教師」激減75kg。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸女演員賈玲為了拍電影激減50公斤，減肥經歷激勵人心。吉林省吉林市一名25歲女老師曾重達160公斤，被學生稱為「最肥教師」。為了激勵學生，她決心減肥，結果減去75公斤，體重減去一半，身邊人直呼「大變活人」。她稱，這是「自我教贖」的經歷。

近日，吉林省吉林市一位名叫小鑫的國小老師，因驚人的減肥經歷而走紅網路。小鑫老師從曾經的160公斤減至如今的85公斤，不僅成功塑造了全新的自我，更成為了學生、家長和同事眼中的勵志典範。

小鑫老師自小便體重超標，由於學業壓力大、時間緊張，減肥計劃一直未能實施。畢業後，她成為一名國小教師，面對一群活潑可愛的學生，她意識到自己的形象不僅僅關乎個人，更關乎對學生的影響。為了給學生樹立一個健康的榜樣，也為了在青春年華留下最美的回憶，小鑫老師下定決心開始減肥。

小鑫老師表示，自己是靠運動及調整飲食減肥。她先從跳繩開始養成運動習慣，後來改去健身房鍛煉，也有請私人教練協助。減肥2年多，她總共花費近10萬元人民幣。

她表示，運動不只可以讓自己變得更完美，還會分泌多巴胺，是「非常健康積極向上的生活方式」，每當不開心時，她也會去健身室鍛煉，放鬆身心。

▲▼25歲「最肥教師」激減75kg。（圖／翻攝自微博）

至於飲食方面，她戒掉了以往經常叫外送的習慣，從重油重鹽改成清淡飲食。她提到，自己以前喜歡熬夜，現在則變為早睡早起。

減肥需要極強大的毅力及意志力，小鑫老師坦言自己也曾一度情縮崩潰，但還是咬緊牙關堅持了下來，終成功擺脫了接近一半的體重，大減75公斤，目前體重是85公斤，幾乎瘦了「半個自己」。

學生、家長和同事都見證了這一變化，大呼是「大變活人」。回憶起這段減肥歷程，她表示，減肥並不是為了追求所謂的「完美身材」，而是為了更健康、更自信地生活。她希望自己的經歷能夠鼓勵更多的人勇敢追求自己的夢想和目標。

許多網友紛紛留言表達對她的敬佩和祝福。有人感歎，「這老師得多高才能85公斤看起來這麼瘦？」、「這拍成電影會不會比那個減肥日記成功？」。

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