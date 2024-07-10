還在減肥！妹子身高160體重「25公斤」　她坦言：喜歡骨感身材

記者廖翊慈／綜合報導

廣東一名女子近日引起網友熱議，身高160的她體重，卻只有25公斤。不少人擔憂她身體健康問題。她也坦言，自己沒有厭食症，只是喜歡骨感身材，現在還在減肥。

據《半島晨報》報導，女子是一名博主，在網上發布跳舞影片為主。她表示，平時一直在控制體重，比較喜歡這種骨感狀態。

女子先前發影片記錄自己的懷孕過程，不少網友懷疑她懷孕的真實性。她稱，「我不顯懷，仔細看還是有肚子的，我懷孕到生1公斤沒胖。」

▲該名女子的體重只有25公斤。（圖／翻攝自微博，上同）

對於她的身材，不少網友直呼太嚇人了，「35公斤能理解，25公斤真的嚇人了」、「這還是阿拉伯數字嗎」、「我的骨頭淨重40公斤」、「這樣身體真的不會有問題嗎」、「我真害怕她跳著跳著散架了」、「如果再瘦下去，厲害的病毒來了，可能撐不住」。

也有網友質疑影片的真實性，「是怎麼做到就臉不瘦的？減過肥的人都知道，瘦個五斤，臉都會肉眼可見的跟著瘦，你都說了頭是頭骨又不是肉，減肥減的可不就是肉，說話真是前後矛盾」、「臉和身體有種割裂感，身體這麼瘦怎麼臉還有肉」、「這特效在哪裡找的」。

不過也有醫師指出，雖有不少人追求苗條的身材，但在減肥的形況下，應維持健康的狀態，理性瘦身，切勿過度節食，以免造成身體健康的負擔。