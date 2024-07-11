防中國洗產地！　美墨「鋼鋁製品新禁令」即刻生效

▲美中貿易戰升級。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國對中貿易戰再出招，為徹底阻絕中國鋼鋁製品先到墨西哥「洗產地」再進到美國市場，美國和墨西哥10日聯手推出新禁令，所有從墨西哥進入美國的鋼鐵，都必須在墨西哥、加拿大或美國本土進行熔化與澆鑄，才有資格享有免稅優惠，其餘徵關稅25％，禁令即刻生效。

路透報導，白宮表示，根據總統拜登實施的新政策，來自墨西哥的鋼鐵產品進口將受到美國《232條款》25％的關稅，除非能夠證明這些鋼鐵是在墨西哥、美國或加拿大熔化和澆鑄的。

白宮接著指出，從墨西哥進口的鋁產品若也想避免10％的《232條款》關稅，必須不包含在中國、俄羅斯、白俄羅斯或伊朗冶煉或鑄造的原鋁。進口到美國的產品需要向美國海關和邊境保護局提供一份分析證書，顯示金屬的原產國。

拜登和墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在聯合聲明中表示，墨西哥已同意要求鋼鐵產品的進口商，提供更多相關產品原產國的資訊。

白宮發布該聲明，「美墨兩國將實施政策，共同防止鋼鐵和鋁的關稅規避，並加強北美鋼鐵和鋁供應鏈。」

拜登在爭取工會成員，尤其是美國鋼鐵工人的選票，以期在11月的連任中獲得支持，他反對日本新日鐵公司收購位於匹茲堡的美國鋼鐵公司。

新的進口要求是在對中國過剩工業產能對全球市場出口造成的影響日益擔憂之際提出的，這也是繼拜登在5月份提高對中國一系列戰略商品的關稅之後的最新動作。

儘管如此，美國官員愈來愈擔心墨西哥可能成為中國進入美國市場的後門，利用墨西哥通過北美貿易協定的免稅準入。