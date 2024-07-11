　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

防中國洗產地！　美墨「鋼鋁製品新禁令」即刻生效

▲美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲美中貿易戰升級。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國對中貿易戰再出招，為徹底阻絕中國鋼鋁製品先到墨西哥「洗產地」再進到美國市場，美國和墨西哥10日聯手推出新禁令，所有從墨西哥進入美國的鋼鐵，都必須在墨西哥、加拿大或美國本土進行熔化與澆鑄，才有資格享有免稅優惠，其餘徵關稅25％，禁令即刻生效。

路透報導，白宮表示，根據總統拜登實施的新政策，來自墨西哥的鋼鐵產品進口將受到美國《232條款》25％的關稅，除非能夠證明這些鋼鐵是在墨西哥、美國或加拿大熔化和澆鑄的。

白宮接著指出，從墨西哥進口的鋁產品若也想避免10％的《232條款》關稅，必須不包含在中國、俄羅斯、白俄羅斯或伊朗冶煉或鑄造的原鋁。進口到美國的產品需要向美國海關和邊境保護局提供一份分析證書，顯示金屬的原產國。

拜登和墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在聯合聲明中表示，墨西哥已同意要求鋼鐵產品的進口商，提供更多相關產品原產國的資訊。

白宮發布該聲明，「美墨兩國將實施政策，共同防止鋼鐵和鋁的關稅規避，並加強北美鋼鐵和鋁供應鏈。」

拜登在爭取工會成員，尤其是美國鋼鐵工人的選票，以期在11月的連任中獲得支持，他反對日本新日鐵公司收購位於匹茲堡的美國鋼鐵公司。

新的進口要求是在對中國過剩工業產能對全球市場出口造成的影響日益擔憂之際提出的，這也是繼拜登在5月份提高對中國一系列戰略商品的關稅之後的最新動作。

儘管如此，美國官員愈來愈擔心墨西哥可能成為中國進入美國市場的後門，利用墨西哥通過北美貿易協定的免稅準入。

ET快訊
快訊／林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　遭警方逮捕
台大女星買房「殺到社區最低單價」！全靠1關鍵：一定要帶去
交往6年要結婚！媽媽嫌男方窮「開口討50萬」　她崩潰回罵：不
獨／啦啦隊女神遭前男友威脅「外流不雅照」　痛揭心碎內幕
台東翁殺女友砍孫！醋意大發內情曝　豐年祭練舞僅導火線
假滑手機尾隨回家！陸正妹淡定開門　下秒色狼反悔落跑
威震集團董座中槍！黑歷史起底　前女友是「殯葬業蔡依林」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北約峰會通過華盛頓宣言　高度擔憂「俄羅斯、北韓合作」

鞏固北約！　美、德聯合聲明：將在歐洲部署長程飛彈

白宮：F16今年夏末就會在烏克蘭升空

致命行星下玻璃雨！　NASA曝星球上「瀰漫臭雞蛋味」

承諾讓烏克蘭加入北約！北約領導人達成共識：烏克蘭的加入不可逆轉

防中國洗產地！　美墨「鋼鋁製品新禁令」即刻生效

21歲女騎士遇《絕命終結站》影片曝　停紅燈遭「巨木陣砸飛」

前美參院台灣連線共同主席殷荷菲逝世　生前挺台不遺餘力

好萊塢第一槍！　喬治克隆尼公開呼籲拜登退選

美媒主持人專訪拜登後　爆真實心聲「他沒能力再做4年」

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

當熱狗遇到「Mic出包」 「努甩→超有愛」認性格變了

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

北約峰會通過華盛頓宣言　高度擔憂「俄羅斯、北韓合作」

鞏固北約！　美、德聯合聲明：將在歐洲部署長程飛彈

白宮：F16今年夏末就會在烏克蘭升空

致命行星下玻璃雨！　NASA曝星球上「瀰漫臭雞蛋味」

承諾讓烏克蘭加入北約！北約領導人達成共識：烏克蘭的加入不可逆轉

防中國洗產地！　美墨「鋼鋁製品新禁令」即刻生效

21歲女騎士遇《絕命終結站》影片曝　停紅燈遭「巨木陣砸飛」

前美參院台灣連線共同主席殷荷菲逝世　生前挺台不遺餘力

好萊塢第一槍！　喬治克隆尼公開呼籲拜登退選

美媒主持人專訪拜登後　爆真實心聲「他沒能力再做4年」

爺孫戀林靖恩深夜偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」遭送辦

分科測驗明登場「下午可看考場」　2.6萬人選考數甲占比最高

北約峰會通過華盛頓宣言　高度擔憂「俄羅斯、北韓合作」

萊恩雷諾斯和休傑克曼「互噴」濕了！　緬懷幕後功臣內藏洋蔥

大谷翔平2.5億豪宅遭電視台偷拍！社長罕見道歉…他震怒不住了賣掉

鞏固北約！　美、德聯合聲明：將在歐洲部署長程飛彈

對向駕駛逆向切出猛按喇叭開戰　網友歪樓：女乘客歌聲才經典

福特「全新跨界跑旅」發表！特斯拉Model Y有新對手了　將成Kuga接班人

白宮：F16今年夏末就會在烏克蘭升空

NBA預計簽下「破天價」轉播合約　11年2.5兆元

勇敢三寶片！高雄女鬼切「鑽曳引車死角」　下秒慘摔險被收割

國際熱門新聞

美參院要求在台設緊急庫存　國防授權法送審議

水電工觸電昏迷！82歲嬤靠YT影片救了他

21歲女騎士遇《絕命終結站》　停紅燈遭「巨木陣砸飛」

南海緊張　菲律賓空軍抵澳洲參加聯合軍演

日本與那國島天氣晴朗　罕見肉眼可見台灣東海岸

美媒主持人專訪拜登後　爆真實心聲「他沒能力再做4年」

深夜被導航到「詭異捷徑」　男困山區3小時

以軍稱加薩將成危險作戰區　投傳單要求居民撤離

波音名譽掃地！　6月只賣出3架客機

好萊塢第一槍！　喬治克隆尼公開呼籲拜登退選

對抗中國威脅！　日、韓、紐、澳首度加入北約聯合宣言

「東京迪士尼郵輪」2028年首航　價位曝光

前美參院台灣連線共同主席殷荷菲逝世　生前挺台不遺餘力

防中國洗產地！　美墨「鋼鋁製品新禁令」即刻生效

更多熱門

相關新聞

好萊塢第一槍！　喬治克隆尼公開呼籲拜登退選

好萊塢第一槍！　喬治克隆尼公開呼籲拜登退選

美國影壇巨星、終身民主黨員喬治克隆尼（George Clooney）今天加入呼籲現任總統拜登（Joe Biden）退出大選的行列。

美媒主持人專訪拜登後　爆真實心聲「他沒能力再做4年」

美媒主持人專訪拜登後　爆真實心聲「他沒能力再做4年」

賓士「CLE敞篷4座跑車」大陸開賣

賓士「CLE敞篷4座跑車」大陸開賣

菲華裔女市長缺席聽證會　參議院揚言逮捕

菲華裔女市長缺席聽證會　參議院揚言逮捕

賴清德首次出訪行程規劃中！　林佳龍：會留意美國選舉年

賴清德首次出訪行程規劃中！　林佳龍：會留意美國選舉年

關鍵字：

美國中國貿易戰墨西哥鋼鐵

讀者迴響

熱門新聞

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

即／桃園某旅館驚傳雙屍命案　夫妻遺體將相驗

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

iPhone用戶注意！Google地圖更新「1功能」超方便

一家三口命案無徵兆　妻上午還出門買豬肉

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

交往6年要結婚！媽媽要求給50萬才准結

獨／威震董座被槍擊　躺病床3警戒護畫面曝光

花壇「送肉粽」突發預告！居民一看傻眼

超美變性人來台下海　這價碼讓老司機噴鼻血

700萬粉網紅爆裸照外流！　哽咽：隱忍只換來鍵盤俠狂歡

即／台東男「菜刀殺女友」再放火燒屋

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面