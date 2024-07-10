持續走低！保時捷上半年全球成交量降7%　中國市場下跌33%

▲保時捷Cayenne。（圖／翻攝自微博／保時捷）

記者廖翊慈／綜合報導

保時捷官網9日公布的最新數據顯示，2024年上半年，保時捷在全球共交付15.59萬輛汽車，較去年同期下滑7%。其中，中國市場的交車量為2.96萬輛，較去年同期下降33%，遠超全球市場平均跌幅。

據《澎湃新聞》報導，繼2023年中國不再是保時捷全球最大單一市場後，保時捷在中國市場的受歡迎程度持續走低。

▲保時捷Panamera。（圖／翻攝自微博）

數據顯示，保時捷在歐洲市場（除德國外）共交付了3.86萬輛汽車，較去年同期成長6%，在德國本土市場的交付量為2.08萬輛，較去年同期成長22%，北美市場交付量為3.96萬輛，較去年同期下降6%，在海外及新興市場，保時捷共向客戶交付了2.74萬輛汽車，較去年同期下降了2%。

針對中國地區的銷售下滑，保時捷解釋，主要是市場以價格為導向等因素導致這一結果。

保時捷表示，近年來在中國正經歷著嚴重的「水土不服」，甚至有跌落神壇的危險，去年，中國成為了保時捷2023年全球唯一下滑的單一市場，較去年同期降幅達15%，而這已經是其連續兩年在中國市場銷量下滑，同時，2023年，北美地區也取代中國成為保時捷最大單一市場。

有消息稱，保時捷中國為了完成銷售任務，選擇向經銷商壓庫，給經銷商帶來了巨大的資金壓力，導致保時捷中國與經銷商矛盾。保時捷部分中國經銷商發起抗議和抵制，停止提車，同時「逼宮」德國總部，要求保時捷總部給予補貼的同時，並且更換中國相關高管。

▲保時捷電動車型Taycan。（圖／翻攝自微博）

保時捷對此回應，保時捷中國與經銷商共同面臨若干複雜的問題，雙方將一同尋求有效的方式來積極應對市場變化，在挑戰中發現新機會。

報導指出，從不同車款交車量來看，保時捷的電動轉型依舊面臨一定壓力。具體來看，Cayenne上半年交車量為5.46萬輛，較去年同期增加16%，成為上半年交付量最多的車型；經典跑車911共交付2.82萬輛汽車，較去年成長8%；718系列車型的交車量為1.19萬輛，年增8%。

同時，Macan、Panamera和電動車型Taycan這幾款車型上半年的交車量都呈現下滑趨勢。 Macan交車量為3.92萬輛，下降了18%；Panamera交車量為1.33萬輛，較去年同期下滑25%；Taycan交車量為8,838輛，較去年同期下滑多達51%。保時捷方面解釋，交車量下滑主要是因為車型轉換。