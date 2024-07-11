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致命行星下玻璃雨！　NASA曝星球上「瀰漫臭雞蛋味」

▲系外行星「HD 189733 b」瀰漫臭雞蛋味道。（圖／翻攝NASA）

▲系外行星「HD 189733 b」瀰漫臭雞蛋味道。（圖／翻攝NASA）

記者張靖榕／綜合外電報導

科學家公布最新發現，一顆被命名為「HD 189733 b」的外行星，因富含硫化氫，使得這顆星球與木星類似，都瀰漫著臭雞蛋的味道。

這顆距離地球64光年外，與木星大小相近的「HD 189733 b」外行星被發現其中「奧秘」，美國航太總署（NASA）指出，這顆行星的大氣層中有「充滿玻璃的雲」，而這些玻璃會以雨的形式降落。該項8日發表於《自然》期刊的研究中，研究人員指出，大氣層中還含有微量的硫化氫，這種無色氣體具有強烈的臭蛋氣味。

這項研究成果在於，找到了星球上的硫化氫，並且更深入了解不同星球的構造，將有助於未來發現其他蘊含硫化氫的星球。此外，科學家還在「HD 189733 b」大氣層中發現二氧化碳、氧氣、水和重金屬。

「HD 189733 b」最初在2005年被發現，位於北天球銀河中的狐狸座（Vulpecula）。NASA表示，「HD 189733 b」是所謂的「熱木星行星」，這類行星是擁有極高溫度的氣體巨星。它們緊密圍繞著其恆星運行，而且相當靠近，導致表面溫度高達華氏1700度（攝氏927度），星球上的氣候極端惡劣。

「HD 189733 b」繞行其恆星一週只需要2.2天，相較之下，太陽系中的木星繞行太陽一週，需要12年的時間。

NASA還把「HD 189733 b」稱為「噩夢世界」和「你永遠看不見的殺手」，雖然以人類肉眼觀看，這顆遙遠行星看起來總是明亮的藍色，但環境與地球可是天差地遠，「在那個世界，天氣會殺人。」

「HD 189733 b」風速可達每小時5400英里（約時速8690公里）。那呼嘯的風捲起危險的玻璃雨，NASA寫道，「在這顆行星上被雨淋到不僅僅是個麻煩，而是千刀萬剮而死。」

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