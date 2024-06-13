　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

NASA直播中斷「驚傳太空急救音檔」　緊急澄清：只是演習

▲▼國際太空站（ISS）。（圖／路透）

▲NASA國際太空站的直播出現「放送事故」。圖為國際太空站。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）12日直播突然中斷，取而代之的竟是「奇怪且令人不安」的音檔，一名醫師正在指示太空人對「指揮官」實施急救措施，一度引發航太迷恐慌。幸好，該機構緊急澄清，一切只是演習。

衛報報導，美東時間12日下午5時30分，NASA的國際太空站（ISS）直播畫面突然被切掉，只見一行訊息表示「暫時中斷」，等待重新連線才會恢復畫面。

不久後，卻傳出一個女性嗓音，自稱是任職於SpaceX任務控制中心的航空外科醫師，正在與國際太空站的太空人對話，「如果我們能夠讓『指揮官』穿回太空衣、密封起來……進行合適的高壓氧治療…在密封、關閉面罩並且加壓太空服之前，我想要請你們再次檢查他的脈搏。」

此時，至少數百人正在線上即時觀看直播，但「指揮官」的情況似乎持續惡化。醫師說，「我擔心出現一些嚴重的DCS（減壓病不適）……不幸的是，指揮官的預後相對脆弱。」

這起事件迅速引發關注，美國氣象學家、科技雜誌「Ars Technica」航太編輯貝加（Eric Berger）說，儘管許多人很快發現這可能是一場演習，直播內容「坦白說很可怕」。SpaceX也澄清，網友們聽到是加州任務控制中心的一次測試，所有受訓人員都「安全又健康」。

NASA國際太空站也在X發文澄清，「國際太空站上沒有發生任何緊急狀況」，而是演習音檔被誤播出來，當時太空人們都在睡眠期，「所有人都保持健康與安全，明天的太空漫步將按計畫在美東時間上午8時開始。」

ET快訊
惡火3死！傳鋰電池「遇水爆炸」釀禍　專家糾正了
新冠「變異株KP.2」上升！　專家示警：建議戴口罩
快訊／央行出重手！意外升準不升息　第6波打房加碼
全家「神秘機關」逾10萬人朝聖！　網傻：活到30歲才知道
台女被通緝！　澳洲警方公布照片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

搭飛機托運行李注意！「這家航空公司」被點名錯誤率最高

搭飛機別化妝！專家建議「下機做1動作」　高空更要防曬

NASA直播中斷「驚傳太空急救音檔」　緊急澄清：只是演習

阿根廷總統改革法案通過　國會外爆示威！防暴警察丟催淚瓦斯驅離

遊泰酒醉叫摩托車　陸女被「拖進暗巷」硬上！嫌犯手機內滿滿淫照

女老師「無套車震」偷吃少年！被抓姦來不及穿衣　半裸遭警看光

凱特悄換私人助理！新人陪伴抗癌表忠心　超威履歷曝光

台女在澳洲涉嫌縱火燒車　澳警發布通緝公布照片

美女被警追緝　站車頂把衣服全脫了！袒胸露肉讓老司機超激動

沒事就找碴！24歲女受夠「鐮刀暴砍婆婆95刀」　夫回家發現血屍

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

陸網紅再度來台灣旅遊！　入境超自信卻在北車迷路XD

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

養育12年愛貓告別式 媽幫梳毛留腳印淚崩

搭飛機托運行李注意！「這家航空公司」被點名錯誤率最高

搭飛機別化妝！專家建議「下機做1動作」　高空更要防曬

NASA直播中斷「驚傳太空急救音檔」　緊急澄清：只是演習

阿根廷總統改革法案通過　國會外爆示威！防暴警察丟催淚瓦斯驅離

遊泰酒醉叫摩托車　陸女被「拖進暗巷」硬上！嫌犯手機內滿滿淫照

女老師「無套車震」偷吃少年！被抓姦來不及穿衣　半裸遭警看光

凱特悄換私人助理！新人陪伴抗癌表忠心　超威履歷曝光

台女在澳洲涉嫌縱火燒車　澳警發布通緝公布照片

美女被警追緝　站車頂把衣服全脫了！袒胸露肉讓老司機超激動

沒事就找碴！24歲女受夠「鐮刀暴砍婆婆95刀」　夫回家發現血屍

潘孟安：賴清德會尊重覆議案表決結果　「期待朝野有效對話」

「台灣LV」變身芒果寶盒　黃偉哲：芒果季限定預購

搭飛機托運行李注意！「這家航空公司」被點名錯誤率最高

延平中學考生每3人就有1人上頂大　校長：二階衝刺課程奏效

王思聰陷私生女風波　「IG大頭貼附4字」掀議：想過父親節？

公督盟不滿沈伯洋提案遭擋　國民黨團諷：「綠督盟」忘了下車？

BMW新一代M5釋預告！採V8油電動力　房車先行、旅行車緊跟在後

搭飛機別化妝！專家建議「下機做1動作」　高空更要防曬

孫易磊中繼2局飆2K　無安打無失分奪第2勝　

花蓮夏戀嘉年華壓軸卡司公布！　周湯豪、五堅情都來了

響尾蛇斷頭「自咬身體」　痛苦扭動...詭異影片曝光

國際熱門新聞

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

2024世界大學排名出爐　台灣第一不是台大

女員工被馬斯克逼上床　要求生小孩

長髮女全裸闖機場！渾圓屁股蛋全都露

AV女優激戰一半驚覺「拔不出來」

全球「小弟弟」最新排行　台男長度曝光

鋰電池惡火奪3命　專家：手機不要充整夜

活活烤死！女待桑拿房5小時皮肉分離亡

Google名字由來「竟是打錯字」

台女在澳洲縱火燒車　遭通緝公布照片

機上被空姐電到？空服員曝最佳搭訕時間點

員工遭開除入侵系統　公司損失2195萬

美CPI降溫　美股多收紅標普那指創新高

情侶登山上演活春宮　鄉民大叫嚇到他秒縮

更多熱門

相關新聞

港首位入選大陸預備航天員傳為女警總督察 120人遴選被挑中

港首位入選大陸預備航天員傳為女警總督察 120人遴選被挑中

大陸載人航天工程辦公室昨（11）日公佈第四批預備航天員（太空人，下同）名單，共有10人入選，包括8名航天駕駛員和2名載荷專家（香港、澳門各1人），通過選拔後，他們將進入大陸航天員科研訓練中心接受全系統訓練，成為未來登上太空的儲備人才。消息公開後，外界好奇香港首名入選的航天員究竟是誰？沉澱一日後，「她」的身份也隨之曝光。

女直播主控3男性侵　法官看完影片判無罪

女直播主控3男性侵　法官看完影片判無罪

陸預備太空人選拔　首次有港澳人士入選

陸預備太空人選拔　首次有港澳人士入選

花蓮與夏威夷再續姊妹情誼　線上直播全球見證

花蓮與夏威夷再續姊妹情誼　線上直播全球見證

布朗六局好投率太空人客場勝天使

布朗六局好投率太空人客場勝天使

關鍵字：

NASA直播國際太空站演習太空人

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

新冠又來！網：比前次更嚴重　冒7症狀「這樣吃好得快」

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100

土城民眾鋰電池充電爆炸3死　台電列5大NG行為示警

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面