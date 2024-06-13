NASA直播中斷「驚傳太空急救音檔」　緊急澄清：只是演習

▲NASA國際太空站的直播出現「放送事故」。圖為國際太空站。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）12日直播突然中斷，取而代之的竟是「奇怪且令人不安」的音檔，一名醫師正在指示太空人對「指揮官」實施急救措施，一度引發航太迷恐慌。幸好，該機構緊急澄清，一切只是演習。

衛報報導，美東時間12日下午5時30分，NASA的國際太空站（ISS）直播畫面突然被切掉，只見一行訊息表示「暫時中斷」，等待重新連線才會恢復畫面。

不久後，卻傳出一個女性嗓音，自稱是任職於SpaceX任務控制中心的航空外科醫師，正在與國際太空站的太空人對話，「如果我們能夠讓『指揮官』穿回太空衣、密封起來……進行合適的高壓氧治療…在密封、關閉面罩並且加壓太空服之前，我想要請你們再次檢查他的脈搏。」

There is no emergency situation going on aboard the International Space Station. At approximately 5:28 p.m. CDT, audio was aired on the NASA livestream from a simulation audio channel on the ground indicating a crew member was experiencing effects related to decompression… — International Space Station (@Space_Station) June 13, 2024

此時，至少數百人正在線上即時觀看直播，但「指揮官」的情況似乎持續惡化。醫師說，「我擔心出現一些嚴重的DCS（減壓病不適）……不幸的是，指揮官的預後相對脆弱。」

這起事件迅速引發關注，美國氣象學家、科技雜誌「Ars Technica」航太編輯貝加（Eric Berger）說，儘管許多人很快發現這可能是一場演習，直播內容「坦白說很可怕」。SpaceX也澄清，網友們聽到是加州任務控制中心的一次測試，所有受訓人員都「安全又健康」。

NASA國際太空站也在X發文澄清，「國際太空站上沒有發生任何緊急狀況」，而是演習音檔被誤播出來，當時太空人們都在睡眠期，「所有人都保持健康與安全，明天的太空漫步將按計畫在美東時間上午8時開始。」