NASA直播中斷「驚傳太空急救音檔」　緊急澄清：只是演習

▲NASA國際太空站的直播出現「放送事故」。圖為國際太空站。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國國家航空暨太空總署(NASA)12日直播突然中斷,取而代之的竟是「奇怪且令人不安」的音檔,一名醫師正在指示太空人對「指揮官」實施急救措施,一度引發航太迷恐慌。幸好,該機構緊急澄清,一切只是演習。

衛報報導,美東時間12日下午5時30分,NASA的國際太空站(ISS)直播畫面突然被切掉,只見一行訊息表示「暫時中斷」,等待重新連線才會恢復畫面。

不久後,卻傳出一個女性嗓音,自稱是任職於SpaceX任務控制中心的航空外科醫師,正在與國際太空站的太空人對話,「如果我們能夠讓『指揮官』穿回太空衣、密封起來……進行合適的高壓氧治療…在密封、關閉面罩並且加壓太空服之前,我想要請你們再次檢查他的脈搏。」

There is no emergency situation going on aboard the International Space Station. At approximately 5:28 p.m. CDT, audio was aired on the NASA livestream from a simulation audio channel on the ground indicating a crew member was experiencing effects related to decompression…