台灣之光！淡水愛樂管樂團「維也納摘冠」　成員平均12歲

▲淡水愛樂管樂團遠赴維也納比賽摘冠，成員平均12歲。（圖／翻攝淡水愛樂管樂團 Tamsui Philharmonic Winds臉書）



文／中央社

淡水愛樂管樂團一群平均12歲孩子首次出國比賽就挑戰維也納國際青少年音樂節，雖因旅費籌措困難使樂器與人數都不足，甚至比賽當天才首度全員到齊，6日仍拿下管樂組冠軍。

淡水愛樂管樂團創辦人、淡江高中管樂團指揮老師張聖以7月3日至11日帶36名學生遠赴奧地利維也納知名的金色大廳參加「至高榮耀」維也納國際青少年音樂節（The Summa Cum Laude Festival in Vienna），他們在6日登場比賽演奏「七夕」與「乱世の神威 幸村」2首曲目獲評審青睞，獲管樂組冠軍殊榮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我們這個團一路走來滿辛苦的，這次剛好有機會，大家鼓起勇氣來，想說盡力就好，結果是好的，大家都很開心」，張聖以語氣難掩興奮地告訴中央社記者，因淡水學校能提供的管樂資源較少，他自2014年創立淡水愛樂管樂團，希望自己創造環境，讓對管樂有興趣的孩子能利用週末練習。

張聖以說，這次出賽的學生年齡橫跨小學4年級到高中1年級，平均12歲；而對手是來自全球36組團體，須面對7名國際評審審視，比賽時要連續演奏30分鐘，對小朋友耐力是滿大考驗，因此在練習時就有盡量讓孩子習慣連續演奏30分鐘狀態，甚至演奏完還要有餘力。

其實要遠赴奧地利比賽，比他們想像得更困難。張聖以表示。其他參賽者多是來自同一間學校，較容易集合練習，但他們的孩子分散在淡水各校，到齊非常困難，因此實際準備時間只有近3個月，甚至到比賽當天才是第一次全員合體。

此外，籌措經費更是一大難題。張聖以表示，因團員須自行負擔基本旅費，部分孩子就無法前往，與其他組團體約50人至60人比起來，他們的樂團規模非常小，且受限經費，他們帶的樂器也不是很平均。

張聖以說，除了基本旅費，運送樂器也需要費用，且由於像定音鼓、木琴這種大型或精密樂器都無法運送，他們還要向當地主辦方租借樂器，由家長額外籌募資金可能就將近新台幣100萬元。

至於如何選擇演奏曲目。張聖以表示，因主辦單位要求各國要演奏1首與自己國家有關的曲子，因此這次選擇能發揮細膩與張力表現的「七夕」，不僅是台灣傳統節日，也想向世界介紹此文化；另一首曲目「乱世の神威 幸村」則講述日本武士故事，他們為此還帶了2個太鼓，由小學生負責職掌。

張聖以說，評審認為他們呈現與詮釋比其他參賽者細膩，尤其是情感細膩度與張力都處理得滿好，這次能獲獎無論是家長或孩子都非常開心。