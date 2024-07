奧地利巡迴賽爆意外　挪威25歲自行車手身亡

▲安德烈·德雷格在比賽期間過世,當地警方表示,事故發生原因正在調查中。(圖/翻攝自UCI)

記者詹雅婷/綜合報導

挪威25歲自行車手安德烈·德雷格(Andre Drege)6日參加奧地利自行車巡迴賽(Tour of Austria)發生意外,在第四賽段、途經奧地利第一高峰「大鐘山」(Grossglockner,又譯大格洛克納山)路段摔倒,受到致命傷過世。所屬車隊已6日證實他的死訊,當地警方稱正在調查事故原因。

天空新聞、CNN等報導,安德烈·德雷格早在14歲就開始接觸自行車,從家鄉斯特蘭達(Stranda)搬到曾經舉辦過冬奧的城市利樂漢瑪(Lillehammer)接受最好的訓練,自2021年以來就為挪威自行車隊庫普-雷普索爾(Coop-Repsol)效力,光是今年就贏得7場比賽,有望在明年晉級世界巡迴賽等級賽事,但這次卻在比賽期間過世。

事故發生後,領獎台儀式被取消。當地警方向挪威媒體Norwegian TV 2表示,這是一起意外事故,正在調查事發原因。

所屬車隊庫普-雷普索爾對於安德烈·德雷格的死感到震驚,也透過聲明向外界說明,家屬在哀悼期間要求隱私,懇請外界尊重家屬意願。

死訊傳出後,國際自由車總會(UCI)透過社群平台X發文表示,得知安德烈·德雷格在比賽期間過世,深感悲痛。職業車隊利多-崔克(Lidl-Trek)提到,「奧地利巡迴賽傳來令人心碎的消息,我們向安德烈·德雷格的親朋好友以及庫普-雷普索爾車隊隊友們致上我們所有的愛與力量。」

We are devastated by the tragic passing of André Drege



Our thoughts and prayers are with André’s family and loved ones during this incredibly difficult time.



André’s family has requested privacy as they mourn their loss, and we kindly ask that their wishes are respected. pic.twitter.com/qtD79ItOnI