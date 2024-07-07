奧地利巡迴賽爆意外　挪威25歲自行車手身亡

▲安德烈·德雷格在比賽期間過世，當地警方表示，事故發生原因正在調查中。（圖／翻攝自UCI）

記者詹雅婷／綜合報導

挪威25歲自行車手安德烈·德雷格（Andre Drege）6日參加奧地利自行車巡迴賽（Tour of Austria）發生意外，在第四賽段、途經奧地利第一高峰「大鐘山」（Grossglockner，又譯大格洛克納山）路段摔倒，受到致命傷過世。所屬車隊已6日證實他的死訊，當地警方稱正在調查事故原因。

天空新聞、CNN等報導，安德烈·德雷格早在14歲就開始接觸自行車，從家鄉斯特蘭達（Stranda）搬到曾經舉辦過冬奧的城市利樂漢瑪（Lillehammer）接受最好的訓練，自2021年以來就為挪威自行車隊庫普-雷普索爾（Coop-Repsol）效力，光是今年就贏得7場比賽，有望在明年晉級世界巡迴賽等級賽事，但這次卻在比賽期間過世。

事故發生後，領獎台儀式被取消。當地警方向挪威媒體Norwegian TV 2表示，這是一起意外事故，正在調查事發原因。

所屬車隊庫普-雷普索爾對於安德烈·德雷格的死感到震驚，也透過聲明向外界說明，家屬在哀悼期間要求隱私，懇請外界尊重家屬意願。

死訊傳出後，國際自由車總會（UCI）透過社群平台X發文表示，得知安德烈·德雷格在比賽期間過世，深感悲痛。職業車隊利多-崔克（Lidl-Trek）提到，「奧地利巡迴賽傳來令人心碎的消息，我們向安德烈·德雷格的親朋好友以及庫普-雷普索爾車隊隊友們致上我們所有的愛與力量。」