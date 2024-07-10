新住民友善自然環境種仙草　陳昱璇獲移民署築夢計畫補助

▲ 嘉義新住民陳昱璇(圖中)克服病以「六甲半甜的傳奇」獲移民署築夢計畫補助 。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義中埔來臺灣20多年的新住民—陳昱璇女士，堅持以友善自然環境的耕種方式來種植仙草，今年以「六甲半甜的傳奇」入選「移民署第10屆新住民及其子女築夢計畫—環境保護與永續發展組」，獲得8萬元補助。

▲受獎人陳昱璇(左一)在仙草田旁向民眾推廣其種植仙草的理念。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

來自大陸的陳昱璇開始種植仙草田源自於幾年前的一場大病，當時她生產後身體狀況不佳，飽受子宮頸癌的痛苦。偶然經由朋友介紹，認識到仙草不僅富含膠質、鐵與鉀等元素，還具清熱解暑、抗氧化、促進排便及有助體內環保等功效，於是便在心中埋下了創業的種子。

▲受獎人陳昱璇分享因罹癌，開始接觸仙草的故事。（圖／南區事務大隊嘉義市服務站提供）

在種植仙草的過程中，從整地、種苗到採收，陳昱璇一家人堅持以友善自然環境及生物防治的耕作方式，透過害物綜合管理，以降低對作物及土地的傷害，並積極辦理仙草種植成果活動讓消費者認識糧食安全，也讓更多農友願意加入友善耕種的行列，達到永續自然環境生態的維護。

昱璇投入耕種迄今已種植約六甲半的田地，除以自產自銷方式讓家庭有穩定的收入來源外，平日也定期舉辦社區活動回饋鄉里，未來更希望在校園授課推廣仙草的益處。昱璇說：「現在農業不好做，但很感謝移民署嘉義市服務站協助申請新住民及子女築夢計畫，獲得補助讓我們有信心繼續走下去！」

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，陳昱璇女士不畏逆境，以積極樂觀的態度克服病魔，並投入友善耕種，實現夢想，創造六甲半甜的傳奇，展現堅韌的生命力。移民署自104年開辦「新住民及子女築夢計畫」，幫助每位獲獎者實現夢想，期盼未來有更多的新住民及其子女勇敢逐夢、圓夢。