菲控阻撓南海醫療後送　中國海警局反駁：已允許

▲中國與菲律賓在仁愛礁衝突不斷。（圖／Philippine Coast Guard）

記者鄭思楠／綜合報導

菲律賓日前從南海仁愛礁「坐灘」軍艦上，撤走一名生病人員，批評中國海警期間阻礙行動。大陸海警局網站9日晚上11點多發布新聞稿稱，7月7日，根據菲律賓相關方面請求，中方基於人道主義考慮，允許菲從非法「坐灘」軍艦後送一名生病人員。

大陸海警局新聞發言人甘羽還怒斥，中國海警依法對菲方行動全程進行監視查證。菲有關方面罔顧事實、惡意炒作，蓄意誤導國際認知。中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

他強調，中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

6月7日，菲律賓方面表示，此事涉及一名負責守衛擱淺在仁愛礁（Second Thomas Shoal）登陸艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）的陸戰隊小隊成員。菲律賓海岸防衛隊指控中國海警阻撓他們在南海撤離一名生病的武裝部隊成員，並稱中方行徑「野蠻且不人道」。

另外，大陸自然資源部南海生態中心和自然資源部南海發展研究院共同編制的「仁愛礁非法『坐灘』軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告」8日發布。報告指出，菲律賓軍艦長期在「中國南沙群島的仁愛礁非法坐灘，已經嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性」。