　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

菲控阻撓南海醫療後送　中國海警局反駁：已允許

▲▼中國大陸與菲律賓船隻在仁愛礁發生衝突。（圖／Philippine Coast Guard）

▲中國與菲律賓在仁愛礁衝突不斷。（圖／Philippine Coast Guard）

記者鄭思楠／綜合報導

菲律賓日前從南海仁愛礁「坐灘」軍艦上，撤走一名生病人員，批評中國海警期間阻礙行動。大陸海警局網站9日晚上11點多發布新聞稿稱，7月7日，根據菲律賓相關方面請求，中方基於人道主義考慮，允許菲從非法「坐灘」軍艦後送一名生病人員。

大陸海警局新聞發言人甘羽還怒斥，中國海警依法對菲方行動全程進行監視查證。菲有關方面罔顧事實、惡意炒作，蓄意誤導國際認知。中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

他強調，中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

6月7日，菲律賓方面表示，此事涉及一名負責守衛擱淺在仁愛礁（Second Thomas Shoal）登陸艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）的陸戰隊小隊成員。菲律賓海岸防衛隊指控中國海警阻撓他們在南海撤離一名生病的武裝部隊成員，並稱中方行徑「野蠻且不人道」。

另外，大陸自然資源部南海生態中心和自然資源部南海發展研究院共同編制的「仁愛礁非法『坐灘』軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告」8日發布。報告指出，菲律賓軍艦長期在「中國南沙群島的仁愛礁非法坐灘，已經嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性」。

ET快訊
快訊／雨彈猛攻信義區「整條大淹水」　民眾困店內
快訊／東湖馬路積水「淹到小腿」　騎士放棄騎車！畫面曝光
快訊／半個台北市淪一級！　淹水警戒升高
快訊／信義區「水淹半個輪胎」　畫面曝光
大雷雨狂轟！一票人直擊「消失的台北」　網喊：水用倒的
獨／蛋雞熱死！　蛋農嘆：一個下午就滿地屍體
快訊／雙北7區淹水警戒！　4區列為一級
快訊／國家警報大響！　雙北大雷雨持續1小時
快訊／雨區擴大！　15縣市大雨特報
LIVE／「國會改革案緊急處分」釋憲　憲法法庭召開準備程序庭
快訊／新版新冠疫苗確定選「JN.1」　10月1日開打
三重3死「母懷孕被資遣」　勞工局：若屬實最高罰150萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海新加坡簽署MOU　加大商業投資加強金融合作

菲控阻撓南海醫療後送　中國海警局反駁：已允許

汕頭15歲少年遭「2名同學殺害」　家屬稱：3人原本是好友

女穿吊帶裝拍照　陸大叔狂罵「誘惑男人」：只能給妳丈母、老公看

大陸6月CPI年增率0.2%　消費需求持續疲弱

抹黑特斯拉慘遭起訴！大陸網紅登報致歉　賠償44萬元

陸食用油龍頭「金龍魚」捲油罐車食安風暴？股價狂跌歷史新低

毒奶粉後最震撼！　中國網友號召：去香港買油

臨沂降雨量破歷史紀錄！　鱘龍魚養殖戶損失百萬…90%魚被沖走

老乾媽礦物油超標！眾人聯想「工業油和食用油混裝」驚：根本破案

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

怪手+拖板車堵路中30mins　司機「護欄一頂」展神技脫困

唐治平怒了！批檢警互踢皮球　沒先告知驗屍事宜：荒謬噁心

上海新加坡簽署MOU　加大商業投資加強金融合作

菲控阻撓南海醫療後送　中國海警局反駁：已允許

汕頭15歲少年遭「2名同學殺害」　家屬稱：3人原本是好友

女穿吊帶裝拍照　陸大叔狂罵「誘惑男人」：只能給妳丈母、老公看

大陸6月CPI年增率0.2%　消費需求持續疲弱

抹黑特斯拉慘遭起訴！大陸網紅登報致歉　賠償44萬元

陸食用油龍頭「金龍魚」捲油罐車食安風暴？股價狂跌歷史新低

毒奶粉後最震撼！　中國網友號召：去香港買油

臨沂降雨量破歷史紀錄！　鱘龍魚養殖戶損失百萬…90%魚被沖走

老乾媽礦物油超標！眾人聯想「工業油和食用油混裝」驚：根本破案

又見非裔男喪命！美飯店保全「無視呼救」膝蓋壓制畫面曝光

南亞科Q2每股虧損0.26元　總座：HBM供不應求有望拉抬市況

雨彈猛攻信義區「整條大淹水」　水淹到小腿！民眾困店內

昔童星遭虧臉僵「風乾酸梅」　38歲生日PO素顏照網驚

統一獅2.5年約簽下日本投手　高塩將樹前往二軍報到

屏東市公所7／13「夏日泡泡趴」　送500份世界金牌巧克力

萬元單車被偷！國中生淡定掏手機「有綁AirTag」　助警逮賊

愛紗台北置產「扛房貸30年」！　大嘴巴解散8年被問合體...她鬆口內幕

大雨轟炸！東湖馬路積水「淹到小腿」　騎士放棄騎車…畫面曝

台股帶動豪宅買氣　北市億級預售豪宅量增8成

長髮正妹行李箱突然「狂震」臉秒漲紅　羞恥掩面狂摸：關不了！

大陸熱門新聞

央視林志玲走秀一半泳褲脫落　當眾走光

放鞭炮慶祝買新車　女三寶「燒掉別人的車」

上身沒穿衣隆乳手術被偷拍！無碼片全網大放送

狂男走私闖關　褲子塞6袋長條生物

老乾媽礦物油超標！眾人聯想驚：根本破案

男童爬商場手扶梯　下秒重墜畫面曝

女穿吊帶裝拍照　大叔狂罵：誘惑男人

來自台灣！支付寶「到帳」美麗聲優首曝光

男子轉帳63萬元給女友　驚覺對方是已婚寶媽

妹子用「頭砸西瓜」腦震盪住院　友帶西瓜探病

男女相親「同時認錯對象」還一起吃了飯　2人尬到摳牆

一個人看電影不能買C位　電影院：是行規

毒奶粉後最震撼！　中國網友號召：去香港買油

駱駝傳遭胖遊客騎死　景區：太多人騎累趴

更多熱門

相關新聞

大陸6月CPI年增率0.2%　消費需求持續疲弱

大陸6月CPI年增率0.2%　消費需求持續疲弱

中國國家統計局今天發布最新統計數據指出，6月消費者物價指數（CPI）年增率0.2%，較5月年增率下滑0.1個百分點，低於機構平均預測，顯示消費需求持續疲弱。

美眾議長強生：將推動全面抗中法案

美眾議長強生：將推動全面抗中法案

快訊／清晨37架次共機擾台　赴西太平洋配合山東艦「海空聯訓」

快訊／清晨37架次共機擾台　赴西太平洋配合山東艦「海空聯訓」

抗衡中國！　北約與印太4國夥伴日益密切

抗衡中國！　北約與印太4國夥伴日益密切

中國IPO撤單潮下　8000多名證券業從業人員離職

中國IPO撤單潮下　8000多名證券業從業人員離職

關鍵字：

南海仁愛礁黃岩島生態環境中國

讀者迴響

熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

台中女師抱嬰墜樓雙亡！保母心碎

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

公司倒閉「獨留1超強員工」！0薪水天天上班

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

育嬰留職停薪師帶女兒墜樓　校方錯愕

昔任職科技公司因懷孕被資遣！三重母子悲慘身世曝

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面